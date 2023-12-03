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حماس: لا تبادل أسرى قبل انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي

12/3/2023 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، إنه لا تبادل أسرى مع الاحتلال حتى انتهاء العدوان ووقف إطلاق نار شامل ونهائي.
وأكد العاروري، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن حماس قامت بتسليم جميع النساء والأطفال الموجودين لديها إلى إسرائيل، في إشارة إلى إصرار الاحتلال على وجود نساء وأطفال لدى حماس.
وأضاف أن حماس مستعدة لتبادل جثث لقتلى إسرائيليين مقابل جثامين شهداء موجودين لدى الاحتلال، مشيراً إلى أن حماس تريد بعض الوقت لاستخراج جثث القتلى الإسرائيليين من تحت الأنقاض. -(بترا)

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