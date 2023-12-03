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مجازر متتالية.. الاحتلال يعود لغزة متعطشا لدماء الفلسطينيين

12/3/2023 4:29:09 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- عاد الاحتلال لغزة المكلومة أكثر تعطشا لدماء الفلسطينيين، فارتكب مجازر وحشية أدت لارتقاء 219 شهيدا في يوم واحد، بقصف همجي عنيف وأحزمة نارية على طول القطاع وعرضه، الذي يستهدفه بمخطط إقامة منطقة أمنية عازلة تجعله تحت سيطرته وتحصر سكانه في أضيق مساحة منه قد تنفجر في أي لحظة، إما التهجير أو الإبادة، وفي كلا الحالتين تنفيذ سياسة "التطهير العرقي".
وساد مشهد اشتعال النيران الملتهبة وسط وجنوب القطاع المحاصر والمنهك، نتيجة عشرات الأحزمة النارية التي شنها الاحتلال في منطقة القرارة، شمال خان يونس، جنوبا، بمعدل أكثر من 50 غارة في 5 دقائق فقط، بشكل متزامن ودون توقف، بمشاركة زوارقه الحربية، وكأن الاحتلال يريد تعويض هدنة السبعة أيام التي لجم نفسه فيها عن الفتك بالفلسطينيين وإراقة دمائهم.

وفي عودة أكثر شراسة وعنفا؛ استهدف قصف الاحتلال الجوي 3 مساجد بخان يونس وتدمير منزل فوق رؤوس ساكنيه في دير البلح، مما تسبب في استشهاد 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، كما ارتقى خمسة شهداء من أسرة واحدة بغارة جوية كثيفة وأكثر من 10 شهداء في مجزرة احتلالية جديدة في حي الشجاعية، وأيضا في حي تل الهوى، غرب مدينة غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
وقد بقي عشرات الفلسطينيين تحت ركام منازلهم المدمرة، بينهم شهداء وأحياء، لم تتمكن فرق الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول إليهم وانتشالهم نتيجة القصف الجوي الاحتلالي الهمجي.
وقصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل في مخيم جباليا، وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة، واستمر اشتعال حريق ممتد من ركام سوق الفالوجا ومسجد النور وصولا لمدارس الإيواء في منطقة الفالوجا شمال القطاع، كما استهدفت مدرسة تابعة "للأونروا" تؤوي نازحين في مخيم جباليا، والمنازل الواقعة في المناطق الشرقية في جباليا ومخيمها وصولا للمناطق الشرقية في بيت حانون شمال قطاع غزة ما أدى لارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.
وعلى وقع استشهاد الفتى الفلسطيني شريف أحمد الشاعر (16 عاما) برصاص قوات الاحتلال في جنين، وتصاعد عدوان الاحتلال وعنف المستوطنين في القدس المحتلة، فإن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، ينتقل إلى مخطط جديد بعد إجراء التعديلات عليه، بالتوجه نحو إقامة منطقة عازلة عميقة في أراضي قطاع غزة، وفق ما نقلته مواقع إعلام الاحتلال.
ولا يؤشر ذلك على قرب نهاية حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية ضد قطاع غزة، ولكنه يشي بمخطط الاحتلال لوضع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بعد فشل تحقيق أهدافه، من خلال إقامة المنطقة العازلة بين غزة والكيان المحتل شمالا إلى الجنوب، لمنع ما يزعمه حدوث أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حركة "حماس" أو فصائل المقاومة الفلسطينية.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلالها إلى القضاء على "حماس"، وفق مزاعمها، وشل قدراتها العسكرية، ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، كبديل عن الاحتلال الكامل للقطاع والذي قد لا يرغب به الاحتلال بعد انسحابه منه في عام 2005 على خلفية الضربات الموجعة التي تلقاها من فصائل المقاومة في غزة.
ولكن من شأن أي توغل في قطاع غزة الذي يبلغ طوله نحو 40 كيلومترا ويتراوح عرضه بين خمسة كيلومترات و12 كيلومترا، أن يؤدي إلى محاصرة سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في منطقة أصغر، مما قد يكون مقدمة لمخطط التهجير.
وفي الأثناء؛ طالب الرئيس محمود عباس، خلال استقباله أمس بمدينة رام الله، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بتسريع التحقيقات وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة في "جرائم حرب" يرتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وندد الرئيس عباس باستهداف الاحتلال للمدنيين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، واستباحة حرمة المستشفيات ومراكز الإيواء وهدم البيوت على رأس ساكنيها، وكذلك ما يجري من استيطان استعماري وضم للأراضي، وجرائم التطهير العرقي، و"الأبرتهايد"، وما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنون الإرهابيون من جرائم قتل، وتهجير قسري، واعتقالات، واعتداءات، وانتهاكات للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني.
وأوضح، أن غياب العقاب يعني تشجيع الاحتلال على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الظلم، والقهر، والفصل العنصري، والتطهير العرقي.
كما دعا إلى وقف عدوان الاحتلال بشكل كامل، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الصهيونية، ومضاعفة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوفير المياه، والكهرباء، والوقود، مؤكدا رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، في حصيلة فلسطينية رسمية غير نهائية.

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