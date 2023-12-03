القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت تل أبيب المحتلة، فجر الأحد، برشقة صاروخية ضخمة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.



‏وذكرت وسائل إعلام عبرية ، سماع دوي انفجارات هزت مدينة تل أبيب المحتلة، وإصابة مستوطن، عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة، ‏كما أفادت بسقوط صاروخ في مستوطنة موديعين شمال غربي القدس المحتلة.