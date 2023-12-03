القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت تل أبيب المحتلة، فجر الأحد، برشقة صاروخية ضخمة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام عبرية ، سماع دوي انفجارات هزت مدينة تل أبيب المحتلة، وإصابة مستوطن، عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة، كما أفادت بسقوط صاروخ في مستوطنة موديعين شمال غربي القدس المحتلة.
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