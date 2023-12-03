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القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية ضخمة

12/3/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت تل أبيب المحتلة، فجر الأحد، برشقة صاروخية ضخمة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.


‏وذكرت وسائل إعلام عبرية ، سماع دوي انفجارات هزت مدينة تل أبيب المحتلة، وإصابة مستوطن، عقب إطلاق الرشقة الصاروخية من قطاع غزة، ‏كما أفادت بسقوط صاروخ في مستوطنة موديعين شمال غربي القدس المحتلة.


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