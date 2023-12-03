شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وأحياء غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، مساء السبت، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي
العصار وزقوت في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا بينهم
أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة،
إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.
كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال
مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى
المعمداني.
وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.
وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. - معا
MENAFN03122023000072011014ID1107527098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.