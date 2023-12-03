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شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وأحياء غزة

12/3/2023 4:29:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، مساء السبت، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي العصار وزقوت في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.

وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. - معا

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