مسؤول أميركي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة

مسؤول أميركي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة
التاريخ
12/3/2023 4:29:07 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقل موقع "إن بي سي نيوز" عن مسؤول في الخارجية الأميركية قوله إن إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة جنوبي قطاع غزة.
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