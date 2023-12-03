الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -صباح اليوم الأحد- مقتل أحد ضباطه ليلة أمس بالمعارك الدائرة وسط قطاع غزة.



كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية شمال غزة.



وارتفع بذلك عدد الخسائر البشرية للجيش الإسرائيلي -المعلن- إلى 398 قتيلا منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.-(الجزيرة)