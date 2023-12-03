القسام تعلن قتل أكبر عدد من جنود الاحتلال دفعة واحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك.
ويوم أمس، ذكرت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية" بحق المدنيين وأنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة" متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.
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