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القسام تعلن قتل أكبر عدد من جنود الاحتلال دفعة واحدة

12/3/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تمكنت من قتل عدد كبير من جنود الاحتلال بعد تفجير عبوات في تمركز لهم يضم 60 جنديا شرق جحر الديك.
ويوم أمس، ذكرت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بدفعة صاروخية "ردا على المجازر الإسرائيلية" بحق المدنيين وأنها استهدفت "قوة صهيونية راجلة" متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام شمال القطاع وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

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