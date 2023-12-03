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رئيس كولومبيا: هجمات إسرائيل على غزة نازية

12/3/2023 4:29:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجمات الجيش الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة بـ"الممارسات النازية".
جاء ذلك في تدوينة له، السبت، عبر منصة "إكس"، انتقد فيها "بشدة" القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.
وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي: "يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة".
وأضاف: "أكررها مرة أخرى، هذه نازية".
بيترو الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"النازية"، كان قد صرّح في وقت سابق بأن غزة تشهد "إبادة جماعية".
وانتهت عند السابعة صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(الأناضول)

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