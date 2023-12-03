رئيس كولومبيا: هجمات إسرائيل على غزة نازية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شبّه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، هجمات الجيش الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة بـ"الممارسات النازية".
جاء ذلك في تدوينة له، السبت، عبر منصة "إكس"، انتقد فيها "بشدة" القصف الإسرائيلي على مدينة دير البلح بقطاع غزة.
وقال بيترو في التدوينة التي أرفقها بمشاهد المنطقة التي تعرضت للقصف الإسرائيلي: "يقولون إن هذه ليست بنازية. قتل 5.300 طفل وطفلة فلسطينية ممارسة نازية رغم عدم إعجاب ضمير الغرب بهذه الحقيقة".
وأضاف: "أكررها مرة أخرى، هذه نازية".
بيترو الذي سبق وأن وصف الهجمات الإسرائيلية على غزة بـ"النازية"، كان قد صرّح في وقت سابق بأن غزة تشهد "إبادة جماعية".
وانتهت عند السابعة صباح الجمعة، بتوقيت فلسطين هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(الأناضول)
MENAFN03122023000072011014ID1107527094
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.