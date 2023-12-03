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الصحة العالمية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار

12/3/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تقارير القصف المستمر والعنيف على غزة مروعة ويجب وقف إطلاق النار الآن.

وقال في تغريدة نشرها على موقع إكس صباح اليوم الأحد، زار فريقنا مستشفى ناصر الطبي في الجنوب. كان مكتظا بـ 1000 مريض، أي ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية، بينما كان هناك عدد لا يحصى من الناس يبحثون عن مأوى (..)، لقد قد كان المرضى يتلقون الرعاية على الأرض، ويصرخون من الألم.

وقد بيّن أن هذه الظروف غير ملائمة على الإطلاق، ولا يمكن تصورها لتوفير الرعاية الصحية.

وتابع، لا أستطيع أن أجد كلمات قوية بما يكفي للتعبير عن قلقنا إزاء ما نشهده.

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