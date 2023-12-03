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إيران تحذر من احتمال اتساع الحرب في المنطقة

12/3/2023 4:29:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من احتمال اتساع نطاق الحرب في المنطقة إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد اللهيان، السبت، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بحسب بيان للخارجية الإيرانية عبر تطبيق تلغرام.
وتبادل الجانبان خلال الاتصال الآراء حول آخر التطورات في غزة والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وشدّد عبد اللهيان على ضرورة "وقف الهجمات العسكرية التي يشنها النظام الصهيوني ضد سكان غزة في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أهمية توفير الإمكانات اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وقال إن بلاده ترفض "خطط وممارسات إسرائيل لإخراج الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم".
وذكر أن أساس المشكلة الحالية هو "الاحتلال والعدوان" الإسرائيلي.
وأضاف: "إذا لم يتم وقف جرائم الحرب التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، فمن المحتمل أن يتعمق ويتسع نطاق الحرب في المنطقة".
من جهته، أشار بوريل إلى ضرورة وقف التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يحاول ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.
وأردف: "نعتقد أن حل القضية الفلسطينية يكمن في التركيز على المسار الدبلوماسي، وأن استمرار الهجمات العسكرية سيؤدي إلى تصعيد الأزمة".-(الأناضول)

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