فريدمان يحذر إسرائيل من الغوص في وحل غزة

أبدى الكاتب الأميركي توماس فريدمان حذره الشديد من استمرار إسرائيل في غزوها البري لغزة مخافة أن تغوص في وحلها إلى الأبد، وأن تصبح كل "علل" القطاع تحت مسؤوليتها، وأن تضطر إلى إدارة سكانه الذين يزيد عددهم على مليوني شخص يرزحون تحت وطأة أزمة إنسانية.

والأسوأ في ظل سيناريو من هذا القبيل -من وجهة نظر الكاتب- أن ذلك سيلطخ سمعة الجيش الإسرائيلي الذي ظل يسعى لاستعادة ثقة الإسرائيليين فيه.

وحث في البداية القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية في التأمل بالقول المأثور المنسوب إلى كونفوشيوس "قبل أن تشرع في رحلة الانتقام، احفر قبرين أحدهما لعدوك والآخر لنفسك".

وأشار فريدمان -في مقاله الأسبوعي بصحيفة نيويورك تايمز- إلى أن هدف إسرائيل المعلن من الغزو هو استعادة أسراها المحتجزين، وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبنيتها التحتية بشكل نهائي.

وقال إن السبب في أن يكون حذرا بشأن الغزو -للتخلص من حماس إلى الأبد- لم يكن مردّه أي تعاطف مع هذه الحركة الإسلامية بل "القلق عميق من أن إسرائيل تتصرف بدافع غضب أعمى" بغية الوصول لهدف لا يمكن تحقيقه وهو "محو حماس من على وجه الأرض" وبدون أن يكون لها خطة لما بعد ذلك، محذرا من أن التمادي في ذلك قد يعني الغرق في وحل غزة إلى الأبد.

وقارن الكاتب بين العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل الآن في قطاع غزة انتقاما لهجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وبين الحربين اللتين شنتهما الولايات المتحدة على أفغانستان والعراق عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على مدينتي نيويورك وواشنطن "اللتين دفعنا ثمنهما غاليا".



واقترح أن تقتدي إسرائيل بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) التي أنشأت "خلية حمراء" أو "فريقا أحمر" وهي مجموعة من موظفي الاستخبارات خارج سلسلة القيادة العسكرية أو السياسية المباشرة، والتي توكل لها أساسا مهمة فحص خطط الحرب وأهدافها للعراق وأفغانستان وإخضاعها للاختبار باقتراح بدائل متناقضة للأهداف القابلة للتحقيق لاستعادة الأمن والردع الأميركي.

وأوضح فريدمان أن اقتراحه لا يقتصر على إنشاء فريق أحمر لكيفية التعامل مع حماس في غزة، ولكن تأسيس "فريق أزرق" أيضا لنقد ما يقوم به نظيره الأحمر من أعمال. وأضاف أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء نقاشات داخلية أكثر حيوية ذلك لأنها "اندفعت بوضوح إلى حرب ذات أهداف متعددة ومتناقضة".

وفي مواجهة المأزق الذي تواجهه إسرائيل في نقل حربها البرية من شمال غزة إلى جنوبها، ينصح فريدمان الفريق الأحمر الإسرائيلي بتبني بديل "متشدد" تدعو إسرائيل من خلاله لوقف إطلاق نار دائم، يتبعه انسحاب مباشر لجميع قواتها العسكرية من غزة شريطة أن تعيد حماس إليها جميع الأسرى المتبقين لديها من مدنيين وعسكريين، وكل موتاها، دون أن تحصل على أي أسرى فلسطينيين في المقابل.

واعتبر الكاتب الأميركي ذلك البديل "صفقة نظيفة" مشيرا إلى أن إسرائيل تحتفظ بحق تقديم كبار قادة حماس الذين خططوا لـ"مذبحة" السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى العدالة في المستقبل.

كونفوشيوس "قبل أن تشرع في رحلة الانتقام، احفر قبرين أحدهما لعدوك والآخر لنفسك"

5 مزايا

وحدد فريدمان 5 مزايا يمكن أن تحققها مقترحاته تلك لإسرائيل عبر الفريق الأحمر: أولها أن كل الضغوط الرامية لوقف النار لتجنيب المدنيين في غزة المزيد من الموت والدمار سوف تقع على عاتق حماس، وليس على إسرائيل. وبذلك ستضمن الأخيرة أن حماس لن تحصل على "أي نصر كبير" من هذه الحرب.



ثانيها أن الفريق الأحمر سيتولى الرد على شكاوى البعض -وربما كثيرين- في إسرائيل من أن الغزو لم يحقق هدفه المعلن مما سيعني انتصارا لحماس. وسيتمثل الرد في أن ذلك الهدف -بادئ ذي بدء- لم يكن واقعيا، خاصة مع عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية اليمينية في العمل مع السلطة الفلسطينية "الأكثر اعتدالا" في الضفة الغربية لصناعة بديل لحماس يدير قطاع غزة.

وثالثها أن البديل المتشدد الذي سيتبناه الفريق الأحمر من شأنه أن يصنع نفس نمط الردع لحماس الذي أحدثه القصف الإسرائيلي المدمر للمجتمعات المؤيدة لحزب الله بالضواحي الجنوبية لبيروت في حرب عام 2006. وقال فريدمان إن أمين عام الحزب حسن نصر الله "لم يجرؤ" على إثارة حرب واسعة النطاق مع إسرائيل منذ ذلك الحين.

ورابع المزايا -حسب الكاتب- أن من بين أكبر الفوائد الإستراتيجية التي قد تترتب على خروج إسرائيل من غزة، مقابل وقف إطلاق النار تحت مراقبة دولية، هو أن بإمكانها تكريس جل اهتمامها على حزب الله في جنوب لبنان.

وخامسها أن بمقدور الفريق الأحمر أن يزعم بأن ثمة ترياقا داخل إسرائيل يتيح لها التعافي، واستئناف مشروعها المتمثل في تطبيع العلاقات مع جيرانها العرب، وإقامة علاقة مستقرة مع القيادة الفلسطينية الأكثر اعتدالا بالضفة الغربية. وفي رأي فريدمان أنه لن يتسنى لإسرائيل تحقيق ذلك إلا بعد إزاحة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من سدة السلطة.



الفريق الأزرق



أما الفريق الأزرق -الذي يقترحه الكاتب الأميركي- فسوف يتساءل عما ستفعله إسرائيل إذا ما رفض القيادي بحماس، يحيى السنوار، القبول بوقف النار فقط، بل بإخراج 6 آلاف فلسطيني ونيف من السجون الإسرائيلية، معلنا استعداده لدفع ثمن ذلك وقوف الرأي العام الغربي في وجههم. والنتيجة أن إسرائيل ستبقى عالقة في وحل غزة.



وسيقول هذا الفريق إن لديه فكرة أفضل تتلخص في خفض مستوى أهداف إسرائيل من الحرب، والإعلان بأن هدف جيشها ليس محو حماس من على وجه الأرض، وإنما تقليص قدرتها القتالية بشكل كبير.

وعوضا عن ذلك الهدف، يعلن الفريق الأزرق أن إسرائيل سوف تنسحب من غزة، وتنشئ نطاقا ومخافر أمامية بعمق ميل واحد داخل الحدود مع القطاع، لضمان عدم تعرض مستوطناتها الحدودية لهجوم بري مرة أخرى شبيه بما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأخيرا، فإن هذا الفريق سيتولى مهمة إبلاغ القيادة الإسرائيلية بأن "تكف عن الكذب على نفسها وعلى العامة". حسبما جاء بالمقال الذي يضيف كاتبه أن إسرائيل إذا حاولت الاحتفاظ بغزة بالكامل فإن الأخيرة لن تبتلع القادة فحسب، بل إن الساسة سيثيرون شكوكا هائلة في أذهان عامة الناس حول الجيش بأن يمنوهم بهدف غير قابل للتحقيق، على حد تعبيرهٍ.

وفي المجمل، فإن إسرائيل تحتاج لهذا النوع من الحوار الداخلي، حيث يستطيع الفريقان الأحمر والأزرق تذكير القيادة بأنه لا توجد "نتيجة مثالية" بانتظار إسرائيل في غزة، ذلك لأن "ترويض" غزة بشكل نهائي يظل دوما "ضربا من الخيال" كما يعتقد فريدمان في ختام مقاله.



المصدر: نيويورك تايمز

