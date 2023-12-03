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مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12/3/2023 4:28:32 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن عددا من المستوطنين اقتحموا المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الإحتلال الاسرائيلي المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى الرحمة داخل الحرم الشريف.
وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى، ومنعت الشبان والمصلين من دخوله عبر بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.- (بترا)

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