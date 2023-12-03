عبور 150 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية لغزة عبر معبر رفح البري

عبور 150 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية لغزة عبر معبر رفح البري
التاريخ
12/3/2023 4:28:31 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبرت، صباح اليوم الأحد، 150 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية لغزة عبر معبر رفح البري، تمهيدا لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.
وفي ذات السياق، عبرت اول أمس الجمعة 5 سيارات إسعاف تابعة لدولة قطر معبر رفح البري لغزة وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.-(بترا)
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