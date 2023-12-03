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150 شاحنة مساعدات إغاثية لغزة تعبر رفح

12/3/2023 4:28:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبرت، صباح اليوم الأحد، 150 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية لغزة عبر معبر رفح البري، تمهيدا لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

وفي السياق ذاته، عبرت أول أمس الجمعة 5 سيارات إسعاف تابعة لدولة قطر معبر رفح البري لغزة وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني. (بترا)

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