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منطلقات موازنة 2024

12/3/2023 4:28:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








سيكون لهذه الزاوية الصحفية نصيب وافر من التحليل المالي والاقتصادي لمشروع قانون موازنة الدولة لسنة 2024، الذي أقرته الحكومة، وتقدمت به لمجلس النواب وفق المتطلبات الدستورية.
لا شك بأن مشروع القانون المالي للدولة، والذي يشكل خطة العمل الاقتصادية للحكومة لسنة كاملة، يتضمن نقاط قوة وضعف كما هي العادة، والتي سيتم التسليط عليها في المرحلة المقبلة بشكل تفصيلي.
بداية، لا بد لأي قانون موازنة أن تكون له منطلقات رئيسة تحدد اتجاهات العمل الأساسية في المرحلة قيد التنفيذ، تعطي ملامح المرحلة المقبلة في السياسة الاقتصادية للدولة.
ومن خلال النظر إلى بنود مشروع القانون، يتضح جملة من تلك المعطيات، أهمها عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، أو زيادة الضرائب أو الرسوم الحالية، وهذه ليست المرة الأولى، إنما للسنة الخامسة والرابعة لكل من الحكومات ووزير المالية على التوالي.
تعزيز الإنفاق الرأسمالي إلى أعلى مستوى في تاريخ المملكة، حيث وصل إلى أكثر من 1.729 مليار وبنسبة نمو تناهز 11.2 %.
وزيادة مبدأ الاعتماد على الذات في تغطية الإنفاق العام ورفع نسبة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90.0 %.
رفع مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية ورفع مخصصات صندوق الحماية الاجتماعية إلى أعلى مستوى، وانضمام أكثر من 16 ألف عائلة جديدة لصندوق المعونة الوطنية بعد أن بلغت مخصصاته للسنة المقبلة ما يقارب 262 مليون دينار.
مشروع القانون المالي للدولة يتضمن تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات تحقيق "رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033"، والتي تشمل مجموعة من المبادرات والخطط والبرامج، بقيمة تناهز 338 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذ متطلبات "خريطة طريق تحديث القطاع العام 2023-2033"، التي تضمنتها خطط وبرامج متعددة.
ولتعزيز أمن التزود بالطاقة، من خلال تنفيذ إجراءات الخطة التنفيذية لإستراتيجية قطاع الطاقة، حيث تم رصد مخصصات مهمة لعدد من المشاريع الإستراتيجية في القطاع، من أهمها مد شبكة الغاز للتجمعات الصناعية بقيمة 75 مليون دينار.
وأكد مشروع قانون الموازنة على مواصلة النهوض بالقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة من خلال الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومتطلبات النمو الأخضر، وتحسين وتفعيل منظومة النقل العام المستدام وزيادة كفاءة وسائل النقل العام، بالإضافة إلى تحفيز قطاع السياحة والاستثمار السياحي، والعمل على جعل الأردن وجهة سياحية رئيسة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة أيضًا متابعة تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل الأردنيين وإحلالهم في الوظائف والمهن المتاحة، والاستمرار في تعزيز عملية التحول الرقمي وتعزيز نهج الحكومة الإلكترونية، وتعزيز أمن التزود بالمياه، من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
النقاط السابقة شكلت المنطلقات الرئيسة لمشروع قانون موازنة 2024، والتي، كما ذكرنا، سيتبعها تحليل رقمي ومالي واقتصادي للعديد من بنودها لتكون منطلقًا في النقاش الاقتصادي العام، الذي سيجري في المرحلة المقبلة من قبل كافة المعنيين.

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