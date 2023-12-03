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الأردن يعبر التوقيت الأكثر حرجا

12/3/2023 4:28:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






أزمة إسرائيل في غزة والضفة الغربية والقدس، أيضا، ستبدأ عند توقف الحرب، وليس هذه الأيام التي تواصل فيها إسرائيل عمليات القتل العشوائي، بعد هدن متقطعة لم تؤد لوقف الحرب.
هذه الحرب لها تأثير أردني حاد جدا، ليس على المدى الحالي وحسب، من حيث حالة التراجع الاقتصادي، والمخاوف من مواجهة أردنية إسرائيلية على مستويات مختلفة، تحت عناوين موجات التهجير، بل على المدى الإستراتيجي، وهو مدى مؤجل، ولا يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية في المشروع الإسرائيلي، وهذا يعني في المحصلة أننا ندخل عام 2024 بأجندة مثقلة جدا، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وأمنيا أمام كل الاحتمالات التي تتطاير في وجوهنا.
لم يخرج الأردن من حسبات المشروع الإسرائيلي، تارة يتوجب تهجير أهل الضفة الغربية إليه، وتارة، يتوجب تحريره من أهله، باعتباره جزءا من إسرائيل الكبرى، وتارة يتوجب توريط الأردن بأدوار سياسية وأمنية داخل الضفة الغربية، وتارة يتوجب إنهاء وصاية الأردن على المسجد الأقصى، وإلغاء دور أوقاف القدس، وتارة يتوجب مواصلة إضعاف الأردن وجعله يعتمد فقط على الماء والغاز من فلسطين المحتلة، وإضعافه أكثر من خلال نفوذ إسرائيل لدى الإدارة الأميركية والكونغرس وبقية المؤسسات الأميركية الداعمة لإسرائيل، وهي التي تؤثر على العلاقات الأردنية الأميركية، وعبر إغراقه في العجز المالي، والديون بكل أنواعها.
بين يدي فيديو يتم تداوله دون تاريخ محدد، لكنه يؤشر على الذهنية الإسرائيلية، يقول فيه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان إن على مصر التدخل أمنيا في غزة، وإدارة القطاع، وعلى الأردن التدخل في الضفة الغربية وإدارة المناطق A ويضيف صاحبه أنه لا يمكن اللجوء لأي حلول ثانية، بما فيها عودة سلطة محمود عباس إلى القطاع لاعتبارات كثيرة معروفة.
في كل الأحوال فإن مساحة الضفة الغربية من كل فلسطين التاريخية هي 21 بالمائة، ومساحة المناطق A التي يحكمها الفلسطينيون حاليا، هي 18 بالمائة فقط، من كل الضفة الغربية، وهذا يعني أن إسرائيل تريد السطو على بقية مساحات الضفة، وتسليم إدارة السكان في مناطق A، إلى الأردن، مع تسليم قطاع غزة، الذي سيتم تقسيمه إلى منطقتين شمالية، وجنوبية إلى مصر، بحيث تتولى مصر المناطق الجنوبية، مع إقامة مناطق عازلة في الشمال تكون مطلة على كنوز الغاز الفلسطينية، قبالة هذه المنطقة، التي تستهدف إسرائيل ثرواتها الغنية جدا.
هذا وضع حرج جدا، لأن كل الخيارات أخطر من بعضها، في ظل وضع جيوسياسي حساس جدا، وفي ظل مصاعب اقتصادية، وتحالف العالم مع إسرائيل، بحيث يبدو السؤال طبيعيا، حول الذي سنفعله هنا في الأردن، أمام المخططات الإسرائيلية التي على ما يبدو تتجنب المعالجات الاعتيادية وتريد توظيف ضربة السابع من (أكتوبر) وما بعدها لإعادة رسم خريطة فلسطين الداخلية الاجتماعية والسياسية والأمنية بشكل مختلف، يساعدها في التخلص من المخاطر الديموغرافية لوجود الشعب الفلسطيني على أرضه في كل الحالات.
استمرار الحرب يعني كارثة كبرى، وتوقف الحرب يعني كارثة من نوع ثان، إلا إذا سقطت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، حاليا، لكن ما يمكن قوله اليوم إن إسرائيل لا تعرف كيف تجد حلا للملف الفلسطيني بغير العودة إلى خيارات قديمة، ومن بينها حكم الأردن للضفة الغربية، والتي للمفارقة ليست الضفة الغربية التي كانت موجودة فيها قبل عام 1967، بل تمت مصادرة أغلب أراضيها، وتتم المجاهرة بخيار حكم الأردن لمناطق A، وهو خيار يرفضه الأردن حتى لو توسعت حدوده، مثلما يبدو السؤال مشروعا حول مصلحة الأردن أصلا في توفير حلول لإسرائيل، وإخراج إسرائيل من أزمتها الأساسية، على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني.
والكلام هنا يختلف عن كل مرة، فنحن نعبر التوقيت الأكثر حرجا، يختلف عن كل التواقيت السابقة، والعواصم الغربية التي لديها القدرة على وقف المخططات الإسرائيلية بحق الأردن مثلا، قد لا تكون مضمونة هذه المرة، أمام ما نراه من تحالف أعمى مع إسرائيل، مثلما إن الخريطة العربية هشة، ومتناقضة في مصالحها، وكأنّ الأردن يقف وحيدا وسط هذا المشهد الصعب.
نحن هنا لا نستثمر في المبالغات والعواطف والمخاوف، لكننا نعبر التوقيت الأكثر حرجا على كل المستويات، بكل ما تعنيه الكلمة، إلا إذا حدثت انفراجات غير متوقعة.

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