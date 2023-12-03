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قناة الغور الجنوبي.. أشجار ومخلفات تطمس معالمها وتعيق انسياب مياهها

12/3/2023 4:26:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






الأغوار الوسطى- سمح عدم إدامة أعمال تنظيف المقطع الجنوبي من قناة الملك عبدالله، بنمو متسارع لأشجار حرجية داخل وعلى جانبي مجرى القناة، بشكل بات يتهدد بنيتها ويعيق انسياب المياه مع بدء الموسم المطري.
ورغم المطالبات المتكررة بضرورة الحفاظ على هذا الإرث الوطني وعصب الزراعة بالأغوار، إلا أن الحال لم يتغير إلى الآن، بحسب مزارعين، قالوا لـ "الغد" "إن المقطع الجنوبي للقناة والذي يمتد من منطقة الشونة الجنوبية وحتى سويمة يعاني إهمالا من قبل الجهة المعنية ما تركها في حالة مزرية".
ويشير المزارع بكر العدوان إلى أن الخطورة تكمن بعدم تنظيف مجرى القناة، ما أسهم في نمو أشجار السلم التي باتت تشكل خطرا على جسم القناة نظرا لسرعة نموها وقوة جذورها التي تخترق الجدران الأسمنتية، موضحا أن ترك هذه الأشجار دون إزالة سيزيد من حجم الأضرار التي تتعرض لها القناة عاما بعد عام.
ويضيف أن عدم تنظيف مجرى القناة منذ سنوات تسبب بملئها بالأشجار والحشائش والطمي والرسوبيات، الأمر الذي يعيق انسياب المياه فيها، موضحا أن هذا الأمر بات يشكل معضلة للمزارعين خصوصا بعد تدشين الخط الناقل الذي يصرف مياه سد وادي شعيب الفائضة إلى القناة.
ويؤكد عبدالله محمد أنه لم تجر أعمال تنظيف لمجرى القناة منذ أكثر من سنتين تقريبا، الأمر الذي زاد من كمية الرسوبيات التي تشكل بيئة مناسبة لنمو الحشائش والأشجار داخل مجرى القناة، مضيفا أن وجود الكثير من أشجار السلم على جانبي القناة يشكل خطرا على الجسم الأسمنتي ما قد يتسبب بشروخ ويزيد من هدر كميات كبيرة من المياه.
ولفت إلى أن وجود الكثير من الغطاء النباتي جراء عدم تنظيف مجرى القناة خلق بيئة مناسبة للتخلص من مياه الآبار المالحة ومخلفات محطات التنقية ما يؤدي إلى ارتفاع ملوحتها بنسبة كبيرة لتصبح غير قابلة للاستخدام، ناهيك عن تسهيل عمليات القاء النفايات والحيوانات النافقة حتى تحولت أجزاء من القناة إلى مكرهة صحية.
وتعتبر قناة الملك عبدالله التي أنشئت عام 1963 بطول 110 كم من بلدة العدسية والمخيبة الفوقا في أقصى شمال المملكة وحتى الشونة الجنوبية قرب البحر الميت الشريان الحيوي الذي يزود المناطق الزراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى بالمياه، وأحد أبرز المظاهر الحضارية في وادي الأردن.
ويؤكد مزارعون أن ارتفاع منسوب الرسوبيات والأعشاب في القناة يؤدي إلى خفض قدرتها الاستيعابية ما يتسبب بمشاكل عدة أهمها تعطيل أنظمة الري داخل المزارع، مشددين على ضرورة القيام بحملة عاجلة لتنظيف مجرى القناة وجوانبها ومتابعة ذلك بشكل مستمر.
من جانبه، أوضح أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندس هشام الحيصة، أن عملية تنظيف مجرى القناة أمر ضروري ومهم للمحافظة على القناة التي تمثل عصب التزويد المائي للمزارعين وأهم ناقل للمياه في وادي الأردن.
وأضاف أن سلطة وادي الأردن ستواصل من خلال كوادرها المعنية عملية تنظيف مجرى القناة وإزالة الأشجار والمخلفات التي تتسبب بإعاقة جريان المياه وتشكل عائقا أمام كفاءة تأمين إيصالها للمزارعين بأفضل المواصفات وبكميات كافية، لافتا إلى أنه سيتم العمل في أقرب وقت على تنظيف المقطع الجنوبي من القناة لتحقيق هذا الهدف.

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