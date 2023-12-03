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الواصل لـإربد الدائري طريق متهالك ومشقة يومية لآلاف السائقين

12/3/2023 4:26:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- يعاني مستخدمي طريق رئيس تم استحداثه قبل 5 سنوات ليربط القرى الشمالية وألوية الغور الشمالي والكورة والمزار الجنوبي مع طريق إربد الدائري، من تهالك قد يخرجه عن الخدمة، بسبب انتشار الحفر واهتراء الخلطة الأسلفتية.
الشارع الذي تسلكه آلاف المركبات هو المنفذ الوحيد للوصول إلى طريق إربد الدائري، ويعفي السائقين من سلوك طرق تعبر من وسط مدينة إربد والتي تشهد ازدحامات مرورية خانقة.
وكان الطريق قد تم استحداثه قبل 5 سنوات كإجراء مؤقت ضمن المراحلة الأولى لمشروع طريق إربد الدائري ولحين أن تنتهي كامل مراحل الطريق.
ووفق مصدر في مديرية الأشغال العامة، فإن الطريق تم استحداثه كإجراء مؤقت لحين استكمال الطريق الدائري، وأنه سيصار إلى إجراء الصيانة له خلال الأسابيع المقبلة.
وتأتي المطالبة بضروة صيانة الطريق ليصبح صالحا للسير عليه في وقت ينتظر مواطنون بمحافظة إربد منذ أكثر من 5 سنوات البدء بتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع طريق إربد الدائري.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة أوعز في شباط (فبراير) 2022، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية وجدولة المرحلة الثالثة، وتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من طريق إربد الدائري بطول 12 كيلو مترا وجدولة المقاطع للمرحلة الثالثة من الطريق على فترات زمنية للتنفيذ، إلا أن ذلك لم يتم لغاية اللحظة.
ويبلغ طول طريق إربد الدائري 53 كيلومترا تم إنجاز المرحلة الأولى منه بطول 18 كيلومترا، في حين أن الدراسات والتصاميم الهندسية جاهزة للبدء بتنفيذ المرحلتين الثانية بطول 12 كيلومترا والتي تخدم قرى غرب إربد والثالثة بطول 23 كيلومترا وتخدم مناطق شرق إربد.
يذكر أن المرحلة الأولى والبالغة 18 كيلو مترا، نفذت العام 2011، بتكلفة 76 مليون دينار واستمرت حتى 2018.
والمشروع يعتبر طريق رئيس، وخصص عرض حرم الطريق ليكون 100 متر، ليشمل 4 مسارب، مسربين بكل اتجاه بعرض 3.6 أمتار لكل مسرب مع جزيرة وسطية مزودة بحواجز خرسانية للحماية وكتف بعرض 3 أمتار (للاتجاه الواحد) وبطول إجمالي 43 كم، ويسمح عرض الحرم استيعاب مقطع الطريق الكامل بما في ذلك أعمال الحماية جانب الطريق، بالإضافة إلى الخدمة في المستقبل.
وقال عضو مجلس المحافظة الدكتور أحمد المعابرة إن استكمال طريق إربد الدائري المتوقف منذ أكثر من 5 سنوات بات ضرورة في ظل تآكل بعض أجزاء من الطريق الذي يربط العديد من التجمعات السكانية به، والذي بات يشكل خطورة على السائقين ويتسبب يوميا بحوادث سير بسبب الحفر التي باتت تنتشر في نهاية الطريق.
وأشار إلى أن الطريق الذي تسلكه آلاف المركبات يوميا بحاجة إلى استكمال مراحله، وتخصيص المبالغ المالية المطلوبة للبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منه، مؤكدا أن رصد المخصصات المالية يقع على عاتق وزارة الأشغال العامة كون المشروع مركزي ولا يقع ضمن اختصاص موازنة مجلس المحافظة.
وأكد أن أجزاء من الطريق، يعاني في الوقت الحالي من أخطاء فنية تسببت بحوادث سير، إضافة إلى أن هناك مطالبات من قرى غرب إربد وعددها 6 قرى باستحداث طرق تربط على طريق إربد الدائري بدلا من اضطرار السائقين الذهاب إلى شارع الستين وقطع مسافات طويلة من أجل الوصول الى الطريق الدائري.
وأشار المواطن محمد بني هاني أن الطريق الذي كلف موازنة الدولة عشرات الملايين بات يعاني من أوضاع مأساوية تشكل خطورة على حياة السائقين، مشيرا إلى أن جزءا من الطريق بات خارج الخدمة نظرا للهبوطات الحادة التي تشهده ووجود أنقاض "أسمنت" في سعة الطريق ناجمة عن صهاريج الباطون.
ولفت إلى أن جوانب الطريق أصبحت مكب لمخلفات ورش البناء، مشيرا إلى أن هناك أكواما كبيرة من الأنقاض على جوانب الطريق تسبب بتشويه المنظر العام الذي يفترض أن يكون نموذجي نظرا لأهميته الطريق الإستراتيجية وإسهامه في تخفيف الاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع محافظة إربد.
وتضع وزارة الأشغال العامة والإسكان ملف الطرق الدائرية على رأس أولوياتها، باعتبارها مشاريع إستراتيجية توفر حلولا مرورية على المدى المتوسط والبعيد وتسهم في تخفيف ضغط المرور وسط المدن.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة إن طريق إربد الدائري واحد من أهم المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن أولويات الوزارة بعد أن تم تنفيذ الجزء الأول والجزء الثاني ضمن المرحلة الأولى من خلال عطاءين وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي (76) مليون دينار حيث تضمنت إنجاز ما يقارب (18) كم.
وبين أن الأعمال المتبقية تتضمن استكمال تنفيذ الطريق الرئيس بأربعة مسارب وأكتاف وجزيرة وسطية بطول (35) كم وبكلفة تقريبية تقدر بـ (100 مليون دينار) وجسور وتقاطعات وأعمال ترحيل الخدمات والتحويلات وأعمال الحفر والردم والفرشيات والطبقات الأسفلتية والجدران الاستنادية وأعمال تصريف المياه والحمايات والإنارة وأعمال السلامة المرورية.
وتوقع المحارمة السير قدما بتنفيذ الأجزاء المتبقية من الطريق الدائري في حال توفر المخصصات المالية.
من الجدير بالذكر، أن أعمال الدراسات الهندسية ووثائق العطاء جاهزة بموجب الدراسات الهندسية التي تم إعدادها من قبل استشاري هندسي.

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