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أطفال التوحد بالأغوار.. حبيسوا المنازل تحت تأهيل أسري منقوص

12/3/2023 4:26:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي- تمضي الأربعينية أم محمد من سكان منطقة قليعات في لواء الغور الشمالي ساعات في عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، علها تجد أفضل وسيلة للتعامل مع ابنتها (9 سنوات) المصابة بمرض طيف التوحد، بعد أن عجزت عن الحاقها بمركز مختص نتيجة غياب مثل هذه المراكز باللواء وعدم قدرتها المالية على الاستعانة بمراكز خارج اللواء.
تقول أم محمد، "ابنتي أصبحت حبيسة المنزل، لا أملك أي خيار لمساعدتها، اللواء يفتقد لمختصين للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما أن الذهاب بها خارج اللواء أمر مكلف".
وتتابع: "يحتاج المختص إلى 20 دينارا عن كل جلسة وقد تحتاج ابنتي لعدة جلسات بالشهر، وهذا أمر مكلف جدا نظرا لأوضاعنا المالية".
أم محمد وهي تدرك مدى خطورة عدم الحاق ابنتها بمركز تأهيل، تجهد في بحثها عن أفضل وسيلة للتعامل معها الخيار الوحيد، وسط مخاوف وقلق من تطور حالتها إلى الأسوأ.
وتقول حول ذلك، "طفلتي تتعرض لنوبات عصبية بشكل شبه يومي، وأحيانا تؤذي نفسها نتيجة تعمدها ضرب رأسها بجدران المنزل، الأمر متعب ومرهق جدا بالنسبة لي أيضا، يجب توفير العناية الخاصة وإشراف من قبل متخصصين".
ويفتقد لواء الغور الشمالي ويبلغ تعداد سكانه حوالي 130 ألف نسمة، لوجود مراكز متخصصة لتأهيل أطفال التوحد، في وقت ترفض فيه إدارات المدارس الخاصة دمجهم بحجة أنهم غير قادرين على التعامل مع هذه الحالات التي تحتاج أخصائين لكي يتمكنوا من تأهيلهم.
ويضم لواء الغور الشمالي مركزا واحدا لذوي الإعاقة، ويعنى بعلاج الأمراض المختلفة، الإعاقة الحركية، والعقلية، دون النظر إلى حالات التوحد الموجودة في اللواء، لتبقى هذه الفئة من الأطفال مهمشة دون رعاية او تأهيل خاصة لدى الأسر التي تعاني أوضاعا مالية صعبة.
محمد البشتاوي، رب أسرة لديه طفلة تعاني من طيف التوحد، له تجربة قاسية، لكنها قد تكون أقل خطرا من تجربة أرباب أسر آخرين في اللواء ممن لديهم طفل يعاني من هذا المرض.
يقول البشتاوي، إن أعراض المرض ظهرت على ابنتي في سن مبكر، وعجزت عن توفير الرعاية والتأهيل السليمين لها في لواء الغور، اضطررت إلى حزم أمتعتي مغادرة اللواء إلى مكان آخر في محافظة إربد، كي أتمكن من الحاق ابنتي في مركز مختص رغم المعاناة التى واجهت أسرتي نتيجة الرحيل مع وضع مالي صعب".
وتعرف منظمة الصحة العالمية "التوحد" على أنه اضطراب في النمو اللغوي والسلوكي والانفعالي والتعبيري.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن شخصا واحدا من كل 270 شخصا يعاني من اضطرابات طيف التوحد، تمثل هذه التقديرات رقما متوسطا ويتفاوت معدل الانتشار بدرجة كبيرة بين الدراسات.
ورغم تزايد أعداد المصابين في لواء الغور الشمالي بهذا المرض، إلا أن أعدادهم ما تزال مجهولة، ولا توجد أي إحصائية رسمية حول أعداد المصابين التي تقدر بالعشرات، وهو عدد يبقى غير دقيق نتيجة انتشار ثقافة التعتيم وعدم البوح بوجود مصاب لدى أسر كثيرة.
وأمام واقع مرير، تغيب فيه المراكز التأهيلية، وسط عوز الأسر وثقافة الخجل، يصبح العديد من أطفال التوحد بلواء الغور الشمالي ضحايا الإهمال، وعدم معرفة التعامل معهم ما يعني مضاعفة حالتهم ووصولها إلى مرحلة قد يصعب معها العلاج.
ولا تقف معاناة أطفال التوحد بلواء الغور الشمالي عند هذا الحد، فحتى فيما يتعلق بقبولهم بالمدارس الحكومية، فهناك صعوبات جمة، إذ تفتقد غالبية المدارس لقدرة التعامل مع هذه الفئة من الأطفال رغم أن بعضها يوفر غرف صفية تحت مفهوم "صعوبات التعلم".
في هذا الخصوص، تروي الثلاثينية علياء الأحمد معاناتها الكبيرة في الحاق ابنها الذي يعاني من التوحد ويميل إلى العزلة التامة وعدم تقبل الآخرين.
تقول علياء، "حالة ابني صعبة للغاية، دائما ما يتعرض لنوبات الصراخ يرافقها حالة من الخوف والفزع التي تظهر عليه دون وجود أي مبرر".
وتتابع: "تمكنت من تسجيله في مدرسة حكومية، لكن عملية دمجه مع الطلبة كانت صعبة، وفي كل يوم أراجع المدرسة نتيجة استدعائي من المعلمات والمديرة، مؤخرا تم إبلاغي أن الكادر التعليمي غير قادر على التعامل مع ابني، اضطررت بعدها للبحث عن مدرسة مختصة لكن المبلغ المطلوب يفوق قدرتي، الآن ابني أسير المنزل لحين إيجاد حل".
الأخصائية نادية الشناق وهي مختصة بالتربية الخاصة والتوحد تقول، إن تأخر ملاحظة العائلة للأعراض التي تظهر على أطفالهم المصابين بالتوحد يسهم في تأخر العلاج وزيادة وضعهم سوءا مع مرور الوقت ولدى الأطفال المصابين بالتوحد سلوكيات عدوانية وفرط نشاط، وتعيش معظم الحالات في عزلة تامة، ويصعب عليهم طلب احتياجاتهم ويعاني بعضهم من إعاقة ذهنية وصعوبة في النطق والاستيعاب.
وأكدت الشناق أن غالبية ذوي الإعاقة الخاصة لا يحصلون على الرعاية الكافية المقدمة من القطاع التعليمي لأنها غير مهيأة لذلك، مشيرة إلى أن المدارس يجب أن تكون بيئة تعليمية مناسبة لكي تتمكن من معالجة تلك الحالات والعمل على دمجها بالمجتمع، كما أن الطلبة غير المصابين يجب أن يكونوا بحالة قبول يتقبلون الآخرين ويتعاملون معهم بشكل جيد دون أي ضرر.
وتطالب الشناق من الجهات المعنية بضرورة توفير مراكز ومدارس تعمل على دمج ومعالجة هولاء الأطفال، مؤكدة أن هناك حالات لأطفال تم تأكيد إصابتهم ويرفض ذويهم أن يعرضوا على مختصين جراء غياب المراكز والإجراءات المتبعة في المدارس.
وترى الشناق أن الدور الأكبر في العلاج يقع على عاتق العائلة بعد ملاحظة أعراض التوحد لدى الطفل وتشخيصها من خلال تعديل سلوكه وتنمية قدراته العقلية والإدراكية والجسدية باتباع التمارين الدقيقة والبسيطة كتعليمه ضم الخرز والتمييز بين الألوان والأشكال، إلى جانب تمارين اللسان والشفاه لمساعدته على النطق.
من جانبها، أكدت رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات أن الجمعية مكان غير مناسب لاستقبال أطفال التوحد، لكنها -أي الجمعية- لم تغفل دورها في ذلك، إذ تعمل على التنسيق مع أصحاب الخبرات ومدربين يسهمون في تعليم الأمهات حول كيفية التعامل مع أبنائهن المصابين، مؤكدة أن لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا ويعاني غالبية الأهالي من ظروف مالية صعبة جدا في ظل عدم قدرتهم على الذهاب إلى المحافظات الأخرى لمعالجة أبنائهم، مشيرة إلى أن أغلب المصابين هم أسيروا المنازلهم تحت حرس ذويهم.
بدوره، أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم، أن هناك بعض المدارس في اللواء يوجد بها غرف صعوبات تعلم وقد تساهم تلك الغرف في حل جزء بسيط من المشكلة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه كون طبيعة وظيفته لا تخوله التصريح، "أن غرفة صعوبات التعلم لا يمكن توفرها في كل مدرسة جراء التكلفة العالية التى تفوق ميزانية الوزارة".

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