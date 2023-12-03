اليرموك تُطلق حملة لجمع التبرعات العينية دعما لأهلنا في فلسطين- صور



أطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك حملة لجمع التبرعات العينية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحت شعار "فلنكن غطاء دافئا لأهلنا في فلسطين"، وسط إقبال كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، والمدرسة النموذجية.



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، أن هذا التفاعل الايجابي من قبل أسرة الجامعة مع الحملة، يُجسد موقفهم الوطني من خلال إقبالهم على تقديم تبرعاتهم العينية المختلفة لأشقائنا في فلسطين، مُقتدين في ذلك بمواقف جلالة الملك الذي يواصل جهوده ونشاطاته الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين.



وأضاف أن تنفيذ هذه الحملة يجري في مواقع مختلفة من الحرم الجامعي، سواء أكان ذلك في الكليات ومكتبة الحسين بن طلال والمدرسة النموذجية، والمقر الرئيس للحملة في مبنى عمادة شؤون الطلبة، مبينا أنه تم جمع أنواع عديدة من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، التي سيُصار إلى فرزها وتجهيزها تمهيدا لإرسالها إلى أشقائنا في فلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



يذكر أن عمادة شؤون الطلبة تحرص على اتمام كافة الاستعدادات اللوجستية اللازمة لضمان سير الحملة، وتمكين أسرة الجامعة من المشاركة فيها بكل يسر وسهولة، من خلال تشكيل مجموعة من اللجان العاملة فيها من كوادر العمادة والمتطوعين من طلبة الجامعة من مختلف الكليات للتعريف بالحملة ومتابعة جمع التبرعات لها.

























