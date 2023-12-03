البلقاء: المدينة الفاضلة بماحص.. جمعية صاعدة بجهود إنسانية وتنموية

البلقاء- الغد- تسعى جمعية المدينة الفاضلة بمنطقة ماحص في محافظة البلقاء، منذ انطلاقها رسميا مطلع العام الحالي، لإحداث نقلات نوعية في جهودها ذات البعد الإنساني وكذلك التنموي، رغم تحديات تواجهها وتتعلق بعدم وجود مشاريع تدر دخلا عليها، وكذلك عدم توفر مقر مملوك لها، واضطرارها للاستئجار.



وفي حوار مع "الغد"، يقول رئيس الجمعية الدكتور مهند حمود الشبلي، إن الجمعية تعنى بالعمل الخيري، وتعمل على دعم فئات المجتمع كافة دون استثناء، وتم تسجيلها رسميا في وزارة التنمية الاجتماعية كجمعية خيرية بعد التوافق على أهدافها الرئيسية التي حددها النظام الأساسي الخاص، وهي تنمية المجتمعات المحلية، ورعاية وحماية ضحايا العنف والاتجار بالبشر، وحماية وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى إدارة مشاريع صغيرة مدرة للدخل الخاص بالجمعية.



وحول الآلية التي ستتبعها الجمعية في تحقيق غاياتها وأهدافها، أكد الشبلي أن الجمعية تعمل على تطير عملها في خدمات الاستشارات والتدريب وتنمية مهارات وتأهيل العاملين وإعداد المدربين في المجالات الإنسانية والاجتماعية والقانونية وتحديث وتطوير أساليبها بما يتفق مع المفاهيم الحديثة.



وأشار إلى أن الجمعية ماضية في بناء مجموعة متكاملة من وسائل التواصل والتشبيك مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق غايات وأهداف الجمعية، والبحث عن شركاء من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية الأخرى لتنفيذ البرامج والمشاريع وتقديم الخدمات والتي تعد عنصراً أساسياً من أنشطة الجمعية.



كما أشار الشبلي إلى اهتمام الجمعية بالمساعدة في توجيه وتنفيذ المشاريع والبرامج والخدمات المقدمة من قبل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والجهات المانحة للمجتمع المحلي المضيف واللاجئين والفئات المستضعفة في المجتمع، وكذلك تنمية وتطوير قدرات شرائح المجتمع المختلفة من خلال البرامج التدريبية والاجتماعية والنفسية والإغاثية والإنسانية، فضلا عن العمل على التمكين الاجتماعي للفئات المستضعفة، وبناء قدرات الجمعية والعاملين والمتطوعين للعمل بها.



وأضاف، أن الجمعية تسعى لتعزيز الأنشطة الاجتماعية والخيرية والثقافية عبر أهداف محددة كدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والمشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية التنموية مع كافة الجمعيات الأهلية، وإعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر فئات المجتمع حاجة بحسب أهميتها للناس، وتقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المحتاجة والضعيفة، لإحداث التنمية الشاملة، وتحسين مستوى أداء الأفراد لتحقيق التنمية المستدامة.



ومن بين أبرز أهداف الجمعية، وفق الشبلي، تحسين الوضع المعيشي والحياتي لجميع أفراد المجتمع المحلي من خلال تمكينه اقتصاديا واجتماعيا وتأهيله مهنيا ومعرفيا، والتركيز على تمكين فئتي النساء والشباب.



وأكد الشبلي أن الإقبال والتفاعل مع أنشطة وفعاليات الجمعية أصبح متزايدا ولافتا، متوقعا أن تتسع رقعته أكثر فأكثر مع مرور الوقت وتكثيف عمل ودور الجمعية التي تحاول تنويع فعالياتها بحيث تحاكي كل فئات المجتمع وتبرز القضايا التي تحاكي واقعه واحتياجاته.



وفيما يتعلق بأحدث وأبرز نشاطات الجمعية، تطرق الشبلي إلى تركيز الجمعية على تقديم مساعدات مالية لمرضى ومحتاجين وطلاب وكبار سن يساندها في ذلك متبرعون، كدعم أسر تعيل أيتاما بمبلغ 100 دينار لكل أسرة، وتوزيع مواد غذائية وتموينية ودعم احتياجات لأطفال، وإطلاق مبادرة "صندوق الخير" بحيث يتم توفير الخبز مجانا للمحتاجين بتنسيق بين الجمعية وعدد من المخابز.



وأشار إلى أنه تم تخريج متدربي برنامج مجتمعي 1 برعاية رئيس بلدية ماحص وعضو اللامركزية عن المنطقة، ومتابعة بدء تدريب برنامج مجتمعي 2 مع المعهد الديمقراطي الوطني NDI، ومتابعة محاور دورة TOT مع مؤسسة step by step، وعقد تدريب مع مؤسسة فواصل بالتعاون مع Action aid، وعقد ورشات متعددة لمدارس لواء ماحص والفحيص من خلال منتسبي الجمعية بتعاون وإشراف من منتدى ماحص الثقافي، فيما تم عقد محاضرات عدة منها حول المشاركة السياسية الفاعلة مع شرح لقانوني الأحزاب والانتخابات النيابية، وحول قانون الجرائم الإلكترونية، وحول مخاطر آفة المخدرات، وحول سرطان الثدي وأهمية الوقاية والكشف المبكر.

























