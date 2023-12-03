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كيف تكون مستعدا بشكل احترافي في مقابلة العمل؟

12/3/2023 4:19:03 AM
(MENAFN- Al Watan) تكون مقابلات العمل على نمط واحد غالبا، حيث يتم تبادل الأحاديث الصغيرة، ثم يقوم الشخص لمسؤول عن المقابلة بشرح الوظيفة الشاغرة ومسئوليتها والسؤال عن خلفيتك.
يترك بعض القائمين على المقابلات من 10 غلى 15 دقيقة في نهاية المقابلة للباحث عن عمل؛ وذلك لطرح الأسئلة.
ويعد الخبراء هذا الأمر بالغ الأهمية، مونه وسيلة للتعرف على مهارات الشخص المتقد للوظيفة، والتعرف على الشركة.
وبحسب "CNBC العربية" يرى الرئيس التنفيذي لسوق المواهب Continuum - عمل في مجال التوظيف في شركتي DoorDash وGoogle - نولان تشيرش أن بعض الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات أظهروا أنهم "لم يقوموا إلا بالقليل من البحث عن الوظيفة والشركة".
أسباب أهمية إظهار الاستعداد للمقابلة وكيفية القيام بذلك:
1- تجنب الكثير من "الأسئلة السطحية للغاية"
بالنسبة إلى تشيرش، هناك علامة واحدة تشير إلى أن الشخص الذي أجريت معه المقابلة لم يقم بإجراء بحثه حول الوظيفة والشركة قبل الدخول في المقابلة: عندما يفتح القائمون على المقابلة الباب، فإنهم يطرحون "أسئلة سطحية للغاية".
أسئلة مثل "ما هو الجزء الأصعب في هذه الوظيفة؟" وقال تشيرش إن هذه الأسئلة عامة جدًا، ويمكن طرحها في أي سيناريو للمقابلة، بغض النظر عن الشركة. على الرغم من أنه من المهم أن تسألهم عما إذا كانوا يساعدونك في إعطائك فكرة عن الدور، إلا أنك لا تريدهم أن يكونوا الوحيدين الذين تمثلهم.
مضيفاً : إنهم يظهرون "الافتقار إلى الاستعداد" الذي "لا يظهر في النهاية أنك مهتم بالفعل بهذه الفرصة". على حد علم مسؤول التوظيف، ربما لم يسبق لك أن نظرت بعمق في ما تفعله هذه الشركة.
2- اسأل، "ما هي المقارنة بين الأدوار؟"
قبل الحضور للمقابلة، خذ بعض الوقت للاطلاع على موقع الشركة وكذلك صفحتها على LinkedIn. تعرف على رسالتها وأهدافها.
اقرأ وصف الوظيفة وفكر في مكونات محددة تثير فضولك. تعرف على كل من يجري معك مقابلة وتصفح صفحاتهم على LinkedIn لمعرفة مساراتهم المهنية أيضًا.
ثم استعد لطرح أسئلة مثل: "لقد بحثت في حسابك على LinkedIn. رأيت أنك فعلت هذه الأشياء الثلاثة من قبل. ما هي المقارنة بين الأدوار؟ "
تشيرش أكد على الاستفسار حول كيفية تفاعلك أنت ومن يجري معك المقابلة أثناء العمل. أو اختر مهامًا محددة في الوظيفة واسأل كيف يمكنك النجاح في القيام بها.
يساعد هذا "المستوى من التفكير ومستوى العمق" في طرح الأسئلة على إثبات أنك قمت بالفعل بالعمل قبل الدخول فيه، وأنك تهتم بالفرصة وبالنجاح فيها.
وبحسب شيرش هذا بمثابة دليل إضافي على جودة أداءك في حال الحصول على الوظيفة.

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