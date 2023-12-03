-->

Sunday, 03 December 2023 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفارة السعودية في الفلبين تحذر من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو

12/3/2023 4:19:02 AM
(MENAFN- Al Watan) دعت سقارة المملكة لدى الفلبين المواطنين الموجودين جنوب الفلبين، الى أخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية.
وقالت السفارة من خلال حسابها في منصة "X"، تحذر السفارة المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية.
وجاء تنبيه السفارة في أعقاب الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو، ودعت إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.

MENAFN03122023000089011017ID1107527068

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث