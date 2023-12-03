السفارة السعودية في الفلبين تحذر من الهزات الارتدادية لزلزال سوريجاو

(MENAFN
- Al Watan) دعت سقارة المملكة لدى الفلبين المواطنين الموجودين جنوب الفلبين، الى أخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية.
وقالت السفارة من خلال حسابها في منصة "X"، تحذر السفارة المواطنين الموجودين في جنوب الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر من الهزّات الارتدادية المستمرة الناتجة عن الزلزال الذي ضرب محافظة سوريجاو الجنوبية في جزيرة مينداناو، مساء أمس السبت، 2023/12/02م بقوة 7.6 درجة، ومتابعة ما يصدر من السفارة والجهات المختصّة الفلبينية.
وجاء تنبيه السفارة في أعقاب الزلزال الذي ضرب جزيرة مينداناو، ودعت إلى التواصل معها في حالة الطوارئ.
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