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بريطانيا تتعهد بـ35 مليون يورو إضافية لصندوق الأمازون البرازيلي

12/3/2023 4:18:53 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ إضافي قدره 35 مليون يورو (38.1 مليون دولار) لصندوق الأمازون البرازيلي، وهو مبادرة دولية للمحافظة على البيئة تهدف إلى إنهاء إزالة الغابات في أكبر غابة مطيرة في العالم بحلول 2030.

ستحوّل المملكة المتحدة أيضاً 80 مليون يورو إلى بنك التنمية البرازيلي،“بي إن دي إي إس” (BNDES)، وفاءً بالتزام تعهد به في مايو رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى لندن، وفقاً لبيان صدر أمس السبت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي.

موضوعات متعلقة دعوات لإعادة تقييم علاقة الحكومة الأمريكية مع إيلون ماسك الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى خلال ديسمبر

أوقف صندوق الأمازون عملياته في 2019 عندما جمدت ألمانيا والنرويج مساهماتهما رداً على السياسات البيئية للرئيس السابق جايير بولسونارو. واستؤنفت هذه الجهود بعد تنصيب لولا رئيساً في يناير، وأصبحت محور جهود الزعيم اليساري الرامية إلى وضع تغير المناخ وحماية البيئة في قلب برنامجه العالمي.

اقتصاد الشرق

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