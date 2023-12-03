بريطانيا تتعهد بـ35 مليون يورو إضافية لصندوق الأمازون البرازيلي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ إضافي قدره 35 مليون يورو (38.1 مليون دولار) لصندوق الأمازون البرازيلي، وهو مبادرة دولية للمحافظة على البيئة تهدف إلى إنهاء إزالة الغابات في أكبر غابة مطيرة في العالم بحلول 2030.
ستحوّل المملكة المتحدة أيضاً 80 مليون يورو إلى بنك التنمية البرازيلي،“بي إن دي إي إس” (BNDES)، وفاءً بالتزام تعهد به في مايو رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى لندن، وفقاً لبيان صدر أمس السبت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في دبي.
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أوقف صندوق الأمازون عملياته في 2019 عندما جمدت ألمانيا والنرويج مساهماتهما رداً على السياسات البيئية للرئيس السابق جايير بولسونارو. واستؤنفت هذه الجهود بعد تنصيب لولا رئيساً في يناير، وأصبحت محور جهود الزعيم اليساري الرامية إلى وضع تغير المناخ وحماية البيئة في قلب برنامجه العالمي.
اقتصاد الشرق
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