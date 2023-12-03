الاستثمار الأوروبي يوفر 250 مليون يورو للإقراض في أوروبا الشرقية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة تفتح المجال أمام دول شرق أوروبا لاقتراض 250 مليون يورو لتمويل المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وذكر البنك، في بيان، أن القرض يدعم فرص العمل الجديدة في البلدان المستهدفة، كما يقدم الاتحاد الأوروبي 40 مليون يورو يورو من الدعم المالي الإضافي التي يمولها الاتحاد الأوروبي المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشراكة الشرقية.
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يذكر أن البنك خصص من قبل قرضا لمنطقة أوروبا الشرقية 472 مليون يورو مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوكرانيا، فيما يعد القرض الحالي استمراراً لالتزام بنك الاستثمار الأوروبي بتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية في المنطقة.
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MENAFN03122023000202011048ID1107527066
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