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الاستثمار الأوروبي يوفر 250 مليون يورو للإقراض في أوروبا الشرقية

12/3/2023 4:18:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مبادرة تفتح المجال أمام دول شرق أوروبا لاقتراض 250 مليون يورو لتمويل المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة.

وذكر البنك، في بيان، أن القرض يدعم فرص العمل الجديدة في البلدان المستهدفة، كما يقدم الاتحاد الأوروبي 40 مليون يورو يورو من الدعم المالي الإضافي التي يمولها الاتحاد الأوروبي المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشراكة الشرقية.

موضوعات متعلقة دعوات لإعادة تقييم علاقة الحكومة الأمريكية مع إيلون ماسك الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى خلال ديسمبر

يذكر أن البنك خصص من قبل قرضا لمنطقة أوروبا الشرقية 472 مليون يورو مع التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوكرانيا، فيما يعد القرض الحالي استمراراً لالتزام بنك الاستثمار الأوروبي بتعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية في المنطقة.

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MENAFN03122023000202011048ID1107527066

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