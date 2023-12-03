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الدولية للطاقة المتجددة: لم يتم تنفيذ اتفاق باريس كما ينبغي

12/3/2023 4:18:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا، إن تقييم الطريقة التي نفذت بها البلدان اتفاق باريس أظهر أن الدول لم تنفذ الاتفاق كما ينبغي.

وأضاف فرانشيسكو لاكاميرا – في مقابلة مع قناة العربية –“أن المؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 مهم بشكل خاص، ونتوقع استجابة واضحة وعملية حول كيفية سد الفجوة”، مشيرا إلى الدعوات لزيادة قدرة الطاقة المتجددة على مستوى العالم ثلاث مرات بحلول عام 2030.

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وأوضح أن البقاء على المسار الصحيح لـ 1.5 درجة، يعني أننا بحاجة إلى 11000 جيجا واط من القدرة المتجددة بحلول عام 2030، ويوجد حالياً سعة أكثر من 3000 جيجا واط اليوم، ولذلك العالم يحتاج 1000 جيجا واط كل عام للوصول إلى المستهدف بحلول 2023.

وأشار فرانشيسكو لاكاميرا، إلى أن 11000 جيجا واط تؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 43% بحلول عام 2030، وهو ما تؤكده اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، لتبقى متماشية مع اتفاق باريس.

وتابع“يجب تقليل استخدام الوقود الأحفوري، ولكن إذا قمنا بتقليل استخدام الوقود الأحفوري فستكون هناك فجوة من ناحية العرض وسيكون الطلب متزايدا قليلا، ولذلك 11000 جيجا واط هي الطريقة التي سنملأ بها تلك الفجوة بالطاقة النظيفة”.

وأرجع عدم التقدم في الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية إلى عدة عوامل منها البنية التحتية والبيئة القانونية وسياق السياسات ، مؤكدا الحاجة إلى مؤسسات يمكنها التعامل مع التعقيد.

Source:

MENAFN03122023000202011048ID1107527065

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