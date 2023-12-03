الإمارات وكازاخستان توقعان اتفاقية تعاون لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان أمس، اتفاقية يتعاون بموجبها الطرفان في تطوير قطاع الطاقة المتجددة بكازاخستان، وذلك من خلال تطوير محطة لطاقة الرياح واسعة النطاق بقدرة 1 جيجاواط.
وتم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر، التي ستقود المشروع، وشركتي دبليو سولار، وكازاك غرين باور، وصندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان.
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ووفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات، فقد تم ذلك خلال مراسم أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي.
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