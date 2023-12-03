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الإمارات وكازاخستان توقعان اتفاقية تعاون لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط

12/3/2023 4:18:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان أمس، اتفاقية يتعاون بموجبها الطرفان في تطوير قطاع الطاقة المتجددة بكازاخستان، وذلك من خلال تطوير محطة لطاقة الرياح واسعة النطاق بقدرة 1 جيجاواط.

وتم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل – مصدر، التي ستقود المشروع، وشركتي دبليو سولار، وكازاك غرين باور، وصندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان.

موضوعات متعلقة دعوات لإعادة تقييم علاقة الحكومة الأمريكية مع إيلون ماسك الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى خلال ديسمبر

ووفقا لما أوردت وكالة أنباء الإمارات، فقد تم ذلك خلال مراسم أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي.

أرقام

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