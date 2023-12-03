المهندس للتأمين تربح 64.7 مليون جنيه في الربع الأول

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين، بنسبة 76% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لتصل 64.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 36.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزاد اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الأول لتصل 93.8 مليون جنيه، مقابل 53.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وأرجعت الشركة نمو الأرباح المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى ارتفاع الأقساط وارتفاع صافي الدخل من الاستثمار.

وحققت شركة المهندس للتأمين محفظة أقساط بلغت 252 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023-2024 مقارنة مع193.7 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام المالى الماضى، بزيادة قيمتها 58.3 مليون جنيه ونمو تتجاوز نسبته 30%.

فى المقابل؛ سددت الشركة فاتورة تعويضات لعملائها بقيمة 87.7 مليون جنيه بانخفاض نسبته 0.1% مقابل التعويضات المسددة فى الربع الأول من العام المالى الماضى.

وقالت الشركة فى بيان لها إنه وفق النتائج المالية التى اعتمدها مجلس الإدارة؛ بلغ رصيد محفظة الاستثمارات نحو 1.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل نحو 1.3 مليار جنيه فى سبتمبر من العام الماضى، بارتفاع يقترب من 107.4 مليون جنيه؛ فيما بلغ صافى الدخل من الاستثمار نحو 55.2 مليون جنيه مقابل نحو 25.3 مليون جنيه الربع المقابل من العام المالى الماضى ، بنمو 118.5%.

وحققت الشركة صافى ربح قيمته 35.5 مليون جنيه ، فى الربع الأول من العام المالى الجارى، بنمو 53% عن الفترة المناظرة من العام المالى الماضى.

وارتفع فائض النشاط التأمينى بنسبة 94.8% خلال الربع الأول، ليتجاوز 57.2 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه فى الربع المقابل من العام المالى الماضى.

وتجاوز إجمالى حقوق المساهمين 633.6 مليون جنيه مقابل نحو 598.2 مليون جنيه بزيادة تتجاوز قيمتها بارتفاع 35.4 مليون جنيه.

وقال خالد عبد الصادق ، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة تعمل وفق خطة عمل متوازنة لتحقيق أهداف مالية جيدة دون الخلل بأحقية العملاء فى صرف تعويضات من خلال سرعة دفع التعويضات المستحقة لهم وفق جدول زمنى محدد لصرفها.

أضاف أن الربع الأول فى العام المالى الحالى شهد نموًا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد استمرارا للنتائج الجيدة التى حققتها الشركة خلال الغلم المالى الماضى.

فى السياق ذاته ؛ نوه عبد الصادق أن النمو المحقق لفائض النشاط التأمينى يعبر عن سياسة الشركة فى تحقيق الربحية بداية من الإكتتاب الجيد وانتقاء العمليات التأمينية ، وصولاً إلى الاستثمار الجيد للموارد المالية وتعظيم حجم محفظة الاستثمارات.

وأشار إلى أن السياسية التسويقية للشركة ترتكز على زيادة عدد العملاء واستهداف فئات جديدة منهم، من خلال تقديم خدمة تأمينية متكاملة تلبى احتياجاتهم التأمينية المختلفة.