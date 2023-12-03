المجتمعات العمرانية تبحث مقترحات وطلبات سكان العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، لقاءً موسعاً مع عددٍ من سكان المدينة المقيمين بالمجاورات“D/4، / D5” بالحي السكني الثالث R3“المقصد”، وذلك لبحث مقترحاتهم وطلباتهم، وتذليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه سكان المدينة، وذلك بحضور مسئولي شركة التطوير العقاري سيتي إيدچ، والمشرفين على المشروع من المكاتب الاستشارية، ومسئولي الجهاز.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق حياة أفضل بإحدى مدن الجيل الرابع الذكية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالتواصل الدائم مع قاطني المدن.

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واستهل رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، اللقاء مع السكان، بالترحيب بهم، والاستماع إلى المقترحات المقدمة منهم، والاطلاع على الطلبات التي قدموها، كما تمت مناقشة تلك المقترحات والطلبات، لدراستها وتنفيذها في إطار اختصاص الجهاز.

ووجه المهندس شريف الشربيني، مسئولي الجهاز بالتنسيق والتنفيذ الفوري لطلبات السكان، ومقترحاتهم في إطار دور الجهاز المنوط به، ووفقاً للإجراءات، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التى قد تندرج خارج تخصصات الجهاز، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات، ومنها: شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة التطوير العقاري“سيتي إيدج”، مثل“الغاز والسنترال”، وكذا الأسواق التجارية الكبيرة، وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية، والعائد الخاص بوديعة الصيانة الخاص بالوحدات السكنية، ومدى إمكانية الانتهاء من تنفيذ بعض المباني الترفيهية، وشركة التشغيل والصيانة والأمن.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة الطلبات المقدمة بشأن زيادة المسطحات الخضراء في القطاع، وتم توجيه إدارة الزراعة بالجهاز بعمل المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري، وكذا مكافحة الحشرات الطائرة، حيث تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة بشأن إطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين، بجانب طلب إنشاء أماكن لشحن السيارات في أماكن الانتظار الخاصة بالعمارات، كما استفسر السكان عن الخطة الموضوعة لمواجهة فصل الشتاء وهطول الأمطار.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، الخطة التي تم التنسيق بشأنها خلال فصل الشتاء، وكذا الأماكن التي يتم أخذ الحيطة لها لتوقع تجمع مياه الأمطار بها، ومدى الاستعدادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وصرح المهندس شريف الشربيني، بأنه سوف يتم في القريب العاجل طرح مجموعة من المطاعم الرئيسية التي تقدم خدماتها بنظام online استعدادا للتشغيل، بجانب المطاعم المتواجدة، كما وعد السكان بتقديم الأفضل من الخدمات للمدينة وروادها.