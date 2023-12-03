الري: إدراج تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أي قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء“المرحلة الأولى” من الصيانات الدورية اللازمة لـ30 بوابة علوية من بوابات القنطرة، وكذا معالجة فواصل كوبري القنطرة.

وقال سويلم، إنه تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة“المرحلة الثانية”، والتي تتضمن الأعمال صيانة 16 بوابة علوية بالقنطرة، و2 ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة.. مشيرا إلى أنه تم حتى الآن انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 55٪، حيث تم الانتهاء من صيانة 12 بوابة علوية، وجاري صيانة بوابتين علويتين، مع الاستمرار في باقي الأعمال.

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وأضاف أنه من المقرر البدء قريبا في“المرحلة الثالثة” من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء في الدراسة الاستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناء على مخرجات الدراسة الاستشارية خلال شهر مايو 2024.

جدير بالذكر أن قناطر إدفينا تضم 46 فتحة بعرض 8 أمتار لكل فتحة، ويعلوها طريق بعرض 9 أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض 12 مترا وطول 80 مترا.