الري: إدراج تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لتجديد المنشآت المائية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أي قرارات بشأنها، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء“المرحلة الأولى” من الصيانات الدورية اللازمة لـ30 بوابة علوية من بوابات القنطرة، وكذا معالجة فواصل كوبري القنطرة.
وقال سويلم، إنه تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة“المرحلة الثانية”، والتي تتضمن الأعمال صيانة 16 بوابة علوية بالقنطرة، و2 ونش موازنات، وصيانة ماكينات الديزل، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة، ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة.. مشيرا إلى أنه تم حتى الآن انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 55٪، حيث تم الانتهاء من صيانة 12 بوابة علوية، وجاري صيانة بوابتين علويتين، مع الاستمرار في باقي الأعمال.
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وأضاف أنه من المقرر البدء قريبا في“المرحلة الثالثة” من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا، حيث تم البدء في الدراسة الاستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور، على أن يعقب ذلك استكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناء على مخرجات الدراسة الاستشارية خلال شهر مايو 2024.
جدير بالذكر أن قناطر إدفينا تضم 46 فتحة بعرض 8 أمتار لكل فتحة، ويعلوها طريق بعرض 9 أمتار، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض 12 مترا وطول 80 مترا.
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