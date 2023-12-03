مبيعات العرب تدفع مؤشرات البورصة للتباين في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي مبيعات عربية بلغت 7.8 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24709 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5299 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 7676 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.30% ليصل لمستوى 29746 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 316.8 مليون جنيه، من خلال تداول 108.5 مليون سهم، بتنفيذ 14.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176 شركة مقيدة، ارتفع منها 64 سهمًا، وتراجع 21 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 91 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.67 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 7.5 مليون جنيه، و251.1 الف جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 7.8 مليون جنيه على التوالى.
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