مبيعات العرب تدفع مؤشرات البورصة للتباين في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الأحد، وسط صافي مبيعات عربية بلغت 7.8 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 انخفاضاً بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 24709 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5299 نقطة.

موضوعات“مصر لصناعة الكيماويات” تربح 193 مليون جنيه خلال 4 أشهر أرباح“مطاحن شمال القاهرة” ترتفع 53% خلال 4 أشهر “مطاحن مصر الوسطى” تربح 34.8 مليون جنيه خلال 9 أشهر

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 7676 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.30% ليصل لمستوى 29746 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 316.8 مليون جنيه، من خلال تداول 108.5 مليون سهم، بتنفيذ 14.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 176 شركة مقيدة، ارتفع منها 64 سهمًا، وتراجع 21 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 91 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.67 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 7.5 مليون جنيه، و251.1 الف جنيه فيما توجه العرب نحو البيع بصافي قيمة 7.8 مليون جنيه على التوالى.