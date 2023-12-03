كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى خلال ديسمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصدر دبلوماسي كوري، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تستأنف كوريا الجنوبية واليابان محادثات اقتصادية عالية المستوى في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد ما يقرب من 8 سنوات من التوقف.
ويعد استئناف المشاورات الاقتصادية رفيعة المستوى بين كوريا واليابان هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولتان، وسط تحسن العلاقات في أعقاب حل قضية العمل القسري في زمن الحرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
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وخلال قمة عقدت في العاصمة الليتوانية“فيلنيوس” في يوليو، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك -يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على استئناف المحادثات الاقتصادية، وأكدا منذ ذلك الحين على هذا الالتزام في قمتين لاحقتين في أغسطس ونوفمبر.
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع جديد في سول في وقت لاحق من هذا الشهر، وتم إطلاق المنتدى لأول مرة في عام 1999، وتم عقده بالتناوب في كوريا الجنوبية واليابان قبل تعليقه بعد الجلسة الرابعة عشرة في طوكيو في يناير 2016 بسبب التوترات المتعلقة بقضية العبودية الجنسية في زمن الحرب.
وتوصل البلدان أمس الأول الجمعة أيضا إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بعد 8 سنوات من انتهاء الاتفاقية السابقة.
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