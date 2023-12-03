كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصدر دبلوماسي كوري، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن تستأنف كوريا الجنوبية واليابان محادثات اقتصادية عالية المستوى في وقت لاحق من الشهر الجاري بعد ما يقرب من 8 سنوات من التوقف.

ويعد استئناف المشاورات الاقتصادية رفيعة المستوى بين كوريا واليابان هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الدولتان، وسط تحسن العلاقات في أعقاب حل قضية العمل القسري في زمن الحرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

موضوعاتدعوات لإعادة تقييم علاقة الحكومة الأمريكية مع إيلون ماسك الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم الإمارات وكازاخستان توقعان اتفاقية تعاون لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط

وخلال قمة عقدت في العاصمة الليتوانية“فيلنيوس” في يوليو، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك -يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على استئناف المحادثات الاقتصادية، وأكدا منذ ذلك الحين على هذا الالتزام في قمتين لاحقتين في أغسطس ونوفمبر.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن الجانبين اتفقا على عقد اجتماع جديد في سول في وقت لاحق من هذا الشهر، وتم إطلاق المنتدى لأول مرة في عام 1999، وتم عقده بالتناوب في كوريا الجنوبية واليابان قبل تعليقه بعد الجلسة الرابعة عشرة في طوكيو في يناير 2016 بسبب التوترات المتعلقة بقضية العبودية الجنسية في زمن الحرب.

وتوصل البلدان أمس الأول الجمعة أيضا إلى اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 10 مليارات دولار، بعد 8 سنوات من انتهاء الاتفاقية السابقة.

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