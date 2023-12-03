أرباح مطاحن شمال القاهرة ترتفع 53% خلال 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة، بنسبة 53% خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 13.89 مليون جنيه، مقارنة بربح 9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة، بنسبة 39.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 7.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 5.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
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وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 299.2 مليون جنيه، مقابل 156.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكاتت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن شمال القاهرة، توزيع 18.72 مليون جنيه على المساهمين بواقع 1.75 جنيه للسهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي (2022- 2023).
وقررت العمومية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيع خط إنتاج مطحن مسعد المتوقف منذ عام 2020.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مطاحن شمال القاهرة، إجراء توزيعات نقدية بقيمة 175 قرشًا للسهم على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وتضاعفت أرباح شركة مطاحن شمال القاهرة 2.25 مرة خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 61.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 18.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.23 مليار جنيه، مقابل 598.8 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت تضاعفت أرباح شركة“مطاحن شمال القاهرة” 6.4 مرة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 32.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 4.34 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وزادت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 868.8 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 434.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي المقارن.
وكانت اعتمدت شركة“مطاحن شمال القاهرة”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023-2024 بصافي ربح مستهدف 17.2 مليون جنيه.
وتستهدف الشركة تحقيق فائض قبل الضريبة بقيمة 25.5 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وتقرر تعديل قيمة الخطة الاستثمارية لتصبح 12 مليون جنيه من فائض التمويل الذاتي، مقابل 20 مليون جنيه بموازنة العام الجاري.
وتحولت شركة مطاحن شمال القاهرة، تحول إلى ربح 37.6 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي خسائر 2.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
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