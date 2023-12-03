الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتباطأ الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية بشكل أكبر بعد أن سجل ناتج قطاع الخدمات المحلي أدنى مستوى نمو خلال 32 شهرًا في نوفمبر، وسط ارتفاع أسعار الفائدة ونمو التضخم.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن الناتج في قطاع الخدمات نما بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل نمو شهري على أساس سنوي منذ الإعلان عن انخفاض بنسبة 0.8% في فبراير 2021.
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وذكرت البيانات، أن ناتج الخدمات بدأ في الزيادة بشكل مطرد اعتبارا من النصف الثاني من عام 2021 ليسجل نموا بنسبة 8.5% في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، لكن نشاط قطاع الخدمات شهد انخفاضا حادا هذا العام ليسجل نموا بنسبة 2.3% في الربع الثاني وبنسبة 1.9% في الربع الثالث.
وعلى وجه الخصوص، عانى الإنتاج في قطاعات الإقامة والمطاعم والفنون والرياضة والترفيه من أكبر انخفاض وسط التباطؤ الاقتصادي.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر ارتفاع أسعار الفائدة ونمو التضخم حتى النصف الأول من العام المقبل على الأقل، في ضوء تعليقات محافظ البنك المركزي (BOK) ري تشانج-يونج في أكتوبر.
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MENAFN03122023000202011048ID1107527053
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