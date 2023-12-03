الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يتباطأ الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية بشكل أكبر بعد أن سجل ناتج قطاع الخدمات المحلي أدنى مستوى نمو خلال 32 شهرًا في نوفمبر، وسط ارتفاع أسعار الفائدة ونمو التضخم.

وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، أن الناتج في قطاع الخدمات نما بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أقل نمو شهري على أساس سنوي منذ الإعلان عن انخفاض بنسبة 0.8% في فبراير 2021.

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وذكرت البيانات، أن ناتج الخدمات بدأ في الزيادة بشكل مطرد اعتبارا من النصف الثاني من عام 2021 ليسجل نموا بنسبة 8.5% في المتوسط على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، لكن نشاط قطاع الخدمات شهد انخفاضا حادا هذا العام ليسجل نموا بنسبة 2.3% في الربع الثاني وبنسبة 1.9% في الربع الثالث.

وعلى وجه الخصوص، عانى الإنتاج في قطاعات الإقامة والمطاعم والفنون والرياضة والترفيه من أكبر انخفاض وسط التباطؤ الاقتصادي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تستمر ارتفاع أسعار الفائدة ونمو التضخم حتى النصف الأول من العام المقبل على الأقل، في ضوء تعليقات محافظ البنك المركزي (BOK) ري تشانج-يونج في أكتوبر.

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