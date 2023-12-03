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دعوات لإعادة تقييم علاقة الحكومة الأمريكية مع إيلون ماسك

12/3/2023 4:18:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا مشرعون أمريكيون، الحكومة الفيدرالية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع شركات إيلون ماسك، التي تتلقى مليارات الدولارات من العقود الفيدرالية.

وأعرب المشرعون، وفقا لقناة“الحرة” الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقهم من تقرير صدر، في سبتمبر، يفيد بأن ماسك قام بتقييد الوصول إلى شبكة الأقمار الصناعية المهمة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.

موضوعات متعلقة الاستهلاك بكوريا الجنوبية يتباطأ في ظل ارتفاع الفائدة ونمو التضخم كوريا الجنوبية واليابان تستأنفان محادثات اقتصادية رفيعة المستوى خلال ديسمبر الإمارات وكازاخستان توقعان اتفاقية تعاون لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط

ويتعرض ماسك لانتقادات تتهمه بالسماح لمنشورات تخص معاداة السامية وخطاب الكراهية على منصة“إكس” منذ استحواذه عليها في أكتوبر 2022.

Source:

MENAFN03122023000202011048ID1107527052

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