دعوات لإعادة تقييم علاقة الحكومة الأمريكية مع إيلون ماسك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا مشرعون أمريكيون، الحكومة الفيدرالية إلى إعادة تقييم علاقاتها مع شركات إيلون ماسك، التي تتلقى مليارات الدولارات من العقود الفيدرالية.
وأعرب المشرعون، وفقا لقناة“الحرة” الأمريكية اليوم الأحد، عن قلقهم من تقرير صدر، في سبتمبر، يفيد بأن ماسك قام بتقييد الوصول إلى شبكة الأقمار الصناعية المهمة لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
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ويتعرض ماسك لانتقادات تتهمه بالسماح لمنشورات تخص معاداة السامية وخطاب الكراهية على منصة“إكس” منذ استحواذه عليها في أكتوبر 2022.
Source:
MENAFN03122023000202011048ID1107527052
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