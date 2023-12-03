مصر لصناعة الكيماويات تربح 193 مليون جنيه خلال 4 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 19% خلال الأريعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 193 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
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وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 136.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 240.3 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها، ونمو إيرادات الاستثمارات المالية.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، على الترخيص لمجلس الإدارة بإنشاء شركة جديدة.
وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة ستكون بالمشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كادينيس للطاقة والاستشارات.
ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 41.3% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بنسبة 41.3%، لتصل 87.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 62.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع على منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع منتجاتها، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع على منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع منتجاتها، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.
تضاعفت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات 1.58 مرة خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 543.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 211 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 867.9 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وكانت نفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التوصل لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل مشروع إنتاج حبيبات الكلور المقدر بتكلفة استثمارية قدرها 1.3 مليار جنيه.
وقالت الشركة، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الخميس الماضي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة بنسبة مساهمة 12% وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات بنسبة مساهمة 76%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة مساهمة 12%.
وبموجب العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“بيور دايف” يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات.
وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.
ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك.
كما نظمت بنود الاتفاق الأحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.
ولفتت الشركة إلى أن دراسات جدوى المشروع أظهرت أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، بمتوسط إيراد سنوي متوقع قدره 990 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن متوسط صافي الربح السنوي المتوقع 145 مليون جنيه على أن تكون فترة الاسترداد المتوقعة للمشروع 5 سنوات و3 أشهر، مضيفة أن صافي القيمة الحالية للمشروع 74 مليون جنيه.
وأكدت أن الدراسة التسويقية أسفرت عن وجود طلب محلي ويتم سد الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد من الخارج مما يعطي ميزة تنافسية للشركة بالإضافة لوجود عرض اتفاق من إحدى الجهات داخل مصر لشراء كامل كمية الإنتاج.
واتفق الشركاء أن يتم إنشاء المصنع داخل أرض شركة مصر لصناعية الكيماويات مقابل قيمة إيجارية سنوي.
وكشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة اتفاق مع تحالف شركة جالف كرايو وشركة إيميكس لتوريد غاز الهيدروجين وانشاء وحدة خاصة لتجهيز تسويقه داخل وخارج مصر.
وأوضحت الشركة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التجهيزات والبدء في الإنتاج خلال عام.
وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق يتضمن قيام تحالف شركتي جالف وايميكس بتكفل كافة الانشاءات والتجهيزات الفنية والمدنية للمشروع وتسويق غاز الهيدروجين داخل وخارج مصر.
وقالت إنه من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة السنوية نتيجة هذا الاتفاق بقيمة 33 مليون جنيه.
وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
واعتمدت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، طبقاً لزيادة رأس المال.
وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 166% خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي، لتصل 502.6 مليون جنيه مقارنة بربح 188.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع أسعار البيع، والزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية وأرباح فروق العملة.
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