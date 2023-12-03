مصر لصناعة الكيماويات تربح 193 مليون جنيه خلال 4 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 19% خلال الأريعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 193 مليون جنيه، مقارنة بربح 162.2 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال الفترة إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

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وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 136.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 103.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 240.3 مليون جنيه، مقابل 197.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة أسعار بيع منتجاتها، ونمو إيرادات الاستثمارات المالية.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، على الترخيص لمجلس الإدارة بإنشاء شركة جديدة.

وأوضحت الشركة، أن الشركة الجديدة ستكون بالمشاركة مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كادينيس للطاقة والاستشارات.

ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 41.3% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بنسبة 41.3%، لتصل 87.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 62.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع على منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع منتجاتها، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية الطلب المرتفع على منتجات الشركة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بيع منتجاتها، وزيادة إيرادات الاستثمارات المالية.

تضاعفت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات 1.58 مرة خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 543.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 211 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 867.9 مليون جنيه، مقابل 550.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

وكانت نفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التوصل لأي اتفاق مع أي بنك بشأن تمويل مشروع إنتاج حبيبات الكلور المقدر بتكلفة استثمارية قدرها 1.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة، إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد الخميس الماضي مراسم توقيع عقد اتفاق المساهمين لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، وذلك بين شركة مصر لصناعة بنسبة مساهمة 12% وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات بنسبة مساهمة 76%، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة مساهمة 12%.

وبموجب العقد يتفق الأطراف الثلاثة على تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم“بيور دايف” يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات.

وتتعدد استخداماته لتشمل: تطهير وتنقية المياه، وتعقيم وتطهير الأدوية وصناعة الطعام، وتعقيم حمامات السباحة، وتعقيم وتطهير التربة والغرس للزراعة، وعامل مضاد للانكماش في صناعة النسيج، وتبيض وصناعة الطباعة والصباغة وصناعة الورق، وذلك لتوفير جزء من احتياجات الدولة وتقليل الاستيراد.

ونص عقد الاتفاق على تعاون الأطراف الثلاثة فيما بينهم والتنسيق، لاتخاذ إجراءات تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري، وتقديم كافة المستندات اللازمة لإتمام ذلك.

كما نظمت بنود الاتفاق الأحكام الخاصة بنسب المساهمين، وقواعد تشكيل الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وتحديد اختصاصات كل منهما، مع اعداد اتفاق تفصيلي يتضمن دراسة الجدوى واستراتيجية العمل والخطط التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على أرض توفرها شركة مصر لصناعة الكيماويات بمساحة 15 ألف م2.

ولفتت الشركة إلى أن دراسات جدوى المشروع أظهرت أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 1.3 مليار جنيه، بمتوسط إيراد سنوي متوقع قدره 990 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن متوسط صافي الربح السنوي المتوقع 145 مليون جنيه على أن تكون فترة الاسترداد المتوقعة للمشروع 5 سنوات و3 أشهر، مضيفة أن صافي القيمة الحالية للمشروع 74 مليون جنيه.

وأكدت أن الدراسة التسويقية أسفرت عن وجود طلب محلي ويتم سد الاحتياجات المحلية عن طريق الاستيراد من الخارج مما يعطي ميزة تنافسية للشركة بالإضافة لوجود عرض اتفاق من إحدى الجهات داخل مصر لشراء كامل كمية الإنتاج.

واتفق الشركاء أن يتم إنشاء المصنع داخل أرض شركة مصر لصناعية الكيماويات مقابل قيمة إيجارية سنوي.

وكشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة اتفاق مع تحالف شركة جالف كرايو وشركة إيميكس لتوريد غاز الهيدروجين وانشاء وحدة خاصة لتجهيز تسويقه داخل وخارج مصر.

وأوضحت الشركة، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التجهيزات والبدء في الإنتاج خلال عام.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاق يتضمن قيام تحالف شركتي جالف وايميكس بتكفل كافة الانشاءات والتجهيزات الفنية والمدنية للمشروع وتسويق غاز الهيدروجين داخل وخارج مصر.

وقالت إنه من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركة السنوية نتيجة هذا الاتفاق بقيمة 33 مليون جنيه.

وكانت أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

واعتمدت العمومية تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة، طبقاً لزيادة رأس المال.

وارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 166% خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي، لتصل 502.6 مليون جنيه مقارنة بربح 188.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع أسعار البيع، والزيادة النسبية في الطاقة الإنتاجية وأرباح فروق العملة.