بسبب إجراءات الاحتلال: اغلاق 50 محلا تجاريا وتسجيل خسائر اقتصادية كبيرة في قلقيلية

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- قال مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية حسام الشاعر، إن 50 محلا تجاريا أغلق بشكل كامل، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلية، منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبين الشاعر أن محافظة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري ومنذ بداية العدوان تسجل خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بعد أن أغلق الاحتلال الحاجز العسكري المخصص لدخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48، ما أدى إلى إغلاق جميع المحال التجارية المحاطة بالحاجز وتقدر بـ50 محلا تجاريا.

وأضاف "إغلاق الاحتلال مداخل بعض القرى مثل (عزون وكفر لاقف والنبي إلياس) بالبوابات الحديدية وأيضا بعض القرى المجاورة الأخرى بوضع سواتر ترابية على مداخلها ونقاط تفتيش على 17 موقعا أدى إلى إغلاق المحال التجارية القريبة من تلك الحواجز.

وأشار إلى أن بعض المنشآت الصناعية تعرضت لعجز مالي كبير أدى إلى تقليص أعداد الأيدي العاملة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة إلى جانب البطالة في صفوف العمال العاملين في أراضي الـ48.

وبين الشاعر

أن الحركة الشرائية ضعيفة جدا بسبب قلة السيولة كما أن نسبة التحصيل الضريبي انخفضت بشكل كبير لدى مديرية الدخل والقيمة المضافة.

وبين أن منع الاحتلال المزارعين من دخول أراضيهم، خاصة أراضي المزارعين الواقعة خلف جدار الفصل العنصري أدى إلى تسجيل خسائر زراعية كبيرة سواء في قطف الزيتون والجوافة أو المحاصيل الزراعية والدفيئات الزراعية.

وذكر الشاعر بقيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على دونمين من أراضي المدينة ووضع اليد على 2.5 دونم واقتلاع 360 شجرة زيتون.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المدينة 14 مرة، إضافة إلى الاقتحامات المفاجئة خلال الفترة ذاتها، ما تسبب بتخريب أملاك المواطنين بشكل متعمد ما شكل خسائر مادية على المواطنين وعلى المحال التجارية والصناعية.



