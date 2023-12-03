بسبب إجراءات الاحتلال: اغلاق 50 محلا تجاريا وتسجيل خسائر اقتصادية كبيرة في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- قال مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية حسام الشاعر، إن 50 محلا تجاريا أغلق بشكل كامل، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلية، منذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وبين الشاعر أن محافظة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري ومنذ بداية العدوان تسجل خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بعد أن أغلق الاحتلال الحاجز العسكري المخصص لدخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48، ما أدى إلى إغلاق جميع المحال التجارية المحاطة بالحاجز وتقدر بـ50 محلا تجاريا.
وأضاف "إغلاق الاحتلال مداخل بعض القرى مثل (عزون وكفر لاقف والنبي إلياس) بالبوابات الحديدية وأيضا بعض القرى المجاورة الأخرى بوضع سواتر ترابية على مداخلها ونقاط تفتيش على 17 موقعا أدى إلى إغلاق المحال التجارية القريبة من تلك الحواجز.
وأشار إلى أن بعض المنشآت الصناعية تعرضت لعجز مالي كبير أدى إلى تقليص أعداد الأيدي العاملة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة إلى جانب البطالة في صفوف العمال العاملين في أراضي الـ48.
وبين الشاعر
أن الحركة الشرائية ضعيفة جدا بسبب قلة السيولة كما أن نسبة التحصيل الضريبي انخفضت بشكل كبير لدى مديرية الدخل والقيمة المضافة.
وبين أن منع الاحتلال المزارعين من دخول أراضيهم، خاصة أراضي المزارعين الواقعة خلف جدار الفصل العنصري أدى إلى تسجيل خسائر زراعية كبيرة سواء في قطف الزيتون والجوافة أو المحاصيل الزراعية والدفيئات الزراعية.
وذكر الشاعر بقيام سلطات الاحتلال بالاستيلاء على دونمين من أراضي المدينة ووضع اليد على 2.5 دونم واقتلاع 360 شجرة زيتون.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المدينة 14 مرة، إضافة إلى الاقتحامات المفاجئة خلال الفترة ذاتها، ما تسبب بتخريب أملاك المواطنين بشكل متعمد ما شكل خسائر مادية على المواطنين وعلى المحال التجارية والصناعية.
MENAFN03122023000205011050ID1107527050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.