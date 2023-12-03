الاحتلال يخطر بهدم بناية بحي الصوانة في القدس ويعتقل شابا من سلوان

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال
برفقة طواقم بلدية الاحتلال القدس، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنيتها هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.
وأضاف ان البناية المهددة بالهدم تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى.
في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية.
MENAFN03122023000205011050ID1107527049
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.