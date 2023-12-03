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الاحتلال يخطر بهدم بناية بحي الصوانة في القدس ويعتقل شابا من سلوان

12/3/2023 4:15:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بناية سكنية بحي الصوانة في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال
برفقة طواقم بلدية الاحتلال القدس، بناية بحي الصوانة وقامت بوضع ملصقات عليها تخطر بنيتها هدمها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأضاف ان البناية المهددة بالهدم تتكون من خمسة طوابق ويقطن في أحدها الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الاقصى.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عرابي غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى واقتادته للتحقيق في معتقل المسكوبية.


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