الخارجية تحذر من مخططات نتنياهو لتكريس الفصل بين الضفة وغزة وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) - جريمة اعدام الشهيد عاصي برصاص مستعمر تفجير متعمد للأوضاع في الضفة

رام الله/PNN- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من محاولة نتنياهو تكريس الفصل بين الضفة وقطاع غزة، لتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الاحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عدوانها الدموي المتواصل ضد شعبنا وجرائم مليشيات المستعمرين المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وجددت مطالبتها بجهد دولي حقيقي لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، ولجم مليشيات المستعمرين وفرض عقوبات على عناصر الارهاب الاستعمارية ومنظماتها ومن يقف خلفها ويدعمها ويوفر لها الحماية ويوزع عليها المزيد من السلاح.

وادانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات المستعمرين المسلحة وعناصرهم الإرهابية خلال عدوانها الدموي بالأمس على بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بحماية جيش الاحتلال، وأدت إلى استشهاد المواطن أحمد مصطفى عاصي (38 عاما)، إضافة لعديد الاعتداءات التي ارتكبتها مليشيات المستعمرين في أكثر من مكان في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار استكمال جريمة التطهير العرقي بحق الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وتخصيصها بالكامل لصالح التمدد الاستيطاني الاستعماري الاحلالي والعنصري.

وتطرقت الخارجية في بيانها إلى التصعيد الحاصل في اقتحامات جيش الاحتلال للمناطق الفلسطينية والتي غالبا ما تخلف المزيد من الشهداء والجرحى وتروع المدنيين الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء، بدعم وتشجيع من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال خاصة الثنائي المتطرف بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.

كما ادانت الجرائم الجماعية والمجازر المتواصلة جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة والتي تخلف على مدار الساعة المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير المنازل، وتعمق الكارثة الإنسانية والنزوح القسري في أوساط المدنيين الفلسطينيين، ذلك في ظل انعدام وشح الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين، واستمرار تهديد قوات الاحتلال للمواطنين في خان يونس بالنزوح، ذلك في ظل استمرار نتنياهو وفريق حربه في قرع طبول الحرب بحجج وذرائع واهية، وتكرار اسطوانته المشروخة وهجومه غير المبرر على السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها، في محاولة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع لضرب وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.