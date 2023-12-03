الإسكان تعقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام 13 ديسمبر

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم عقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام وإدارة المشروعات، بعنوان نحو“مدن خضراء ذكية ومرنة –“Making Cities Green Smart AND RESILENT، والمقرر عقده تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الفترة من 13 : 15 ديسمبر 2023، بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والذي يستهدف أيضا مشاركة قطاعات الإنشاءات وإدارة التشييد، والهندسة الكهربائية، والعمارة والتخطيط العمراني.

وقال الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إن المؤتمر سيناقش عدداً من المحاور الرئيسية منها، تعزيز المرونة من أجل البيئة المستدامة، التجارب الدولية لإعداد استراتيجية لبناء المدن الذكية، أحياء مرنة وصحية، التشييد الأخضر والمستدام، منظومة النقل الأخضر الذكي والمرن، الاستثمار الأخضر لمستقبل أفضل مرونة للتجاوب مع المتغيرات، التوأمة الرقمية، الإدارة المستدامة للطاقة والمياه، إدارة مشروعات التشييد، وأفضل الممارسات والحلول الإبداعية.

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وأضاف، أنه من المقرر أن تتضمن الجلسات النقاشية والمحاضرات العامة بالمؤتمر عدة موضوعات بعناوين، التجارب المحلية والدولية لتنفيذ المدن الذكية، آليات التمويل الأخضر، التجارب المحلية والدولية في التصميم البيئي لمجتمعات صحية، البنية التحتية المستدامة والمرنة“التحديات والفرص”، التحول الرقمي، المتحف المصري الكبير – الإبداع نحو طريق الاستدامة، وإدارة المرافق والمنشآت.