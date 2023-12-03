قرعة علنية لحجز وحدات سكن مصر في غرب أسيوط

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعي“سكن مصر”، بمدينة غرب أسيوط“ناصر الجديدة”، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن طرح الوحدات السكنية بمشروعي“سكن مصر”، بمدينة ناصر الجديدة“غرب أسيوط”، شهد إقبالاً على التقدم لحجز الوحدات المطروحة.

موضوعات“المجتمعات العمرانية” تبحث مقترحات وطلبات سكان العاصمة الإدارية “المجتمعات العمرانية” تمنح مهلة أخيرة لتقنين أوضاع أراضي الساحل الشمالي “الإسكان” تعقد المؤتمر الدولي الرابع للتشييد المستدام 13 ديسمبر

ونوه أن ذلك يأتي في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة“غرب أسيوط”، أن القرعة أجريت بين نحو 1850 متقدما للحصول على 192 وحدة سكنية بسكن مصر.