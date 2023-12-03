قرعة علنية لحجز وحدات سكن مصر في غرب أسيوط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعي“سكن مصر”، بمدينة غرب أسيوط“ناصر الجديدة”، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن طرح الوحدات السكنية بمشروعي“سكن مصر”، بمدينة ناصر الجديدة“غرب أسيوط”، شهد إقبالاً على التقدم لحجز الوحدات المطروحة.
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ونوه أن ذلك يأتي في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة“غرب أسيوط”، أن القرعة أجريت بين نحو 1850 متقدما للحصول على 192 وحدة سكنية بسكن مصر.
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