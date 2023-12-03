وكيل وزارة الشباب يترأس اجتماع اللجنة الفنية الشبابية بدول مجلس التعاون الخليجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب اجتماع اللجنة الفنية الشبابية الرابع والأربعين التابعة للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مملكة البحرين، بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة شؤون الشباب بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً أهمية الاجتماع في تعزيز وتطوير مختلف الجوانب الشبابية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في تطوير الحركة الشبابية عبر إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات الرائدة التي تساهم في تمكين الشباب وتطلق العنان لأفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم وتقدمهم نماذج فاعلة في المجتمع قادرة على قيادة سفينة التطور والنماء في البلدان الخليجية.

وناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض التصور الخاص بتنفيذ برامج وأنشطة وورش عمل مشتركة في مجال العمل التطوعي الإنساني، وتنظيم منتدى الشباب الخليجي سنوياً، في إحدى الدول الأعضاء، كما استعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن الإجراءات والخطوات المتخذة حيال تنفيذ برنامج مهارات الغد والذي استضافته مملكة البحرين عبر وزارة شؤون الشباب.

كما ناقش الأعضاء تصورات اعتماد شعار يوم الشباب الخليجي الأول، ليكون شعاراً دائماً ليوم الشباب الخليجي في السنوات القادمة، والتصور الخاص بيوم الشباب الخليجي لعام 2024م، ومناقشة تنفيذ لقاء شباب دول المجلس مع أقرانهم من شباب دول العالم، بالإضافة إلى خطة عمل اللجنة لعام 2024م، والبرامج والأنشطة المشتركة للتعاون الدولي في مجال الشباب لعام 2024م.

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، التي سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي، للتوجيه بشأنها.