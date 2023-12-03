وكيل وزارة الشباب يترأس اجتماع اللجنة الفنية الشبابية بدول مجلس التعاون الخليجي

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب اجتماع اللجنة الفنية الشبابية الرابع والأربعين التابعة للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مملكة البحرين، بمشاركة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الاجتماع رحب وكيل وزارة شؤون الشباب بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً أهمية الاجتماع في تعزيز وتطوير مختلف الجوانب الشبابية بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهم في تطوير الحركة الشبابية عبر إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات الرائدة التي تساهم في تمكين الشباب وتطلق العنان لأفكارهم ومبادراتهم ومشروعاتهم وتقدمهم نماذج فاعلة في المجتمع قادرة على قيادة سفينة التطور والنماء في البلدان الخليجية.
وناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض التصور الخاص بتنفيذ برامج وأنشطة وورش عمل مشتركة في مجال العمل التطوعي الإنساني، وتنظيم منتدى الشباب الخليجي سنوياً، في إحدى الدول الأعضاء، كما استعرضت اللجنة مذكرة الأمانة العامة بشأن الإجراءات والخطوات المتخذة حيال تنفيذ برنامج مهارات الغد والذي استضافته مملكة البحرين عبر وزارة شؤون الشباب.
كما ناقش الأعضاء تصورات اعتماد شعار يوم الشباب الخليجي الأول، ليكون شعاراً دائماً ليوم الشباب الخليجي في السنوات القادمة، والتصور الخاص بيوم الشباب الخليجي لعام 2024م، ومناقشة تنفيذ لقاء شباب دول المجلس مع أقرانهم من شباب دول العالم، بالإضافة إلى خطة عمل اللجنة لعام 2024م، والبرامج والأنشطة المشتركة للتعاون الدولي في مجال الشباب لعام 2024م.
واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات، التي سيتم عرضها على الاجتماع القادم للجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي، للتوجيه بشأنها.
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