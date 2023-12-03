جيش الاحتلال: نواصل شن الغارات بغزة مستهدفين فتحات الأنفاق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو يواصل شن غارات بغزة مستهدفا، ما وصفه بـ"فتحات أنفاق ومقار قيادة ومستودعات أسلحة".



ويشن جيش الاحتلال قصفا كثيفا على قطاع غزة الأحد رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين بعد أن بلغت مفاوضات تمديد الهدنة مع حركة حماس "طريقا مسدودا".



وقال جيش الاحتلال إنه ضرب خلال الليل "أكثر من 400 هدف" في قطاع غزة منذ أن استؤنف القتال الجمعة.

