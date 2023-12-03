جيش الاحتلال: نواصل شن الغارات بغزة مستهدفين فتحات الأنفاق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن سلاح الجو يواصل شن غارات بغزة مستهدفا، ما وصفه بـ"فتحات أنفاق ومقار قيادة ومستودعات أسلحة".
ويشن جيش الاحتلال قصفا كثيفا على قطاع غزة الأحد رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين بعد أن بلغت مفاوضات تمديد الهدنة مع حركة حماس "طريقا مسدودا".
وقال جيش الاحتلال إنه ضرب خلال الليل "أكثر من 400 هدف" في قطاع غزة منذ أن استؤنف القتال الجمعة.
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