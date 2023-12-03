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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

12/3/2023 3:16:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في المسجد الأقصى، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله.




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