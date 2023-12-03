مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في المسجد الأقصى، إن المستعمرين اقتحموا المسجد من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.
وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، ومنعت الشبان من دخوله.
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