كناكريه: صندوق استثمار أموال الضمان له دور مهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه على الدور الهام للصندوق في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال من خلال مأسسة مبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية والتنمية المستدامة.



جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الملتقى الثامن للحوكمة المؤسسية والذي نظمه صندوق الاستثمار بالتعاون مع البنك المركزي الأردني تحت عنوان "تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك"، وبحضور ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات والبنوك.



وأشار كناكريه إلى أن الصندوق عقد على مدار عدة سنوات سلسلة من الملتقيات غطت جوانب مختلفة وعامة في مجال الحوكمة المؤسسية. وستصبح الملتقيات أكثر تخصصية، حيث يستهدف هذا الملتقى الممثلين في مجالس إدارة البنوك التي يساهم بها الضمان الاجتماعي من خلال ملكية حصص استراتيجية في 13 بنك تجاري واسلامي، ويشكل الاستثمار في القطاع المصرفي حوالي 44% من محفظة المساهمات العامة للصندوق.



وخلال الجلسة التي استضافت أحد خبراء البنك المركزي الأردني، أشاد كناكريه بالدور الذي يقوم به البنك المركزي في ترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز منعة القطاع المصرفي واستقرار السياسة النقدية.



وثمّن الشراكة القائمة بين الصندوق والبنك المركزي الهادفة إلى تدعيم الاقتصاد الوطني من خلال منظومة مؤسسية متينة للبنوك، لتضمن قوة مراكزها المالية واستدامة أعمالها، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به البنوك في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية.



وبيّن كناكريه أن الصندوق قد قام مؤخراً بإجراء تعديلات على الدليل الاسترشادي للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها الضمان، وذلك بعد مراجعة منظومة التمثيل في مجالس الإدارة، ووضع حد أدنى لنسبة تمثيل السيدات في مجالس الإدارة والتي تبلغ حالياً 15%، إضافة إلى التعديلات التي أجريت في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى التزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية ESG، وأهداف التنمية المستدامة SDGs.



وخلال الملتقى، تم مناقشة تعليمات الحوكمة المؤسسية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي الأردني والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليها، والدور المناط بمجلس إدارة البنك في رسم اهداف وسياسة البنك وخططه الاستراتيجية، ووضع سياسات لتحديد مسؤولية البنك تجاه حماية البيئة والمجتمع، ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للبنك.



ومن الجدير ذكره أن استثمار صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في القطاع المصرفي يشكل مكوناً هاماً من المحفظة الكلية للصندوق والتي تتوزع أيضاً على قطاعات التعدين، والطاقة، والتطوير العقاري، والسياحة، والزراعة، والخدمات، والصناعة، والمناطق التنموية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع كبرى في قطاعات الصحة والنقل والخدمات اللوجستية من خلال نافذة التأجير التمويلي.

