الدفاع المدني بغزة: آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي.



وأضاف بصل في تصريحات صحفية أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا يستطيعون انتشالهم.



وتابع "لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع."



وأكد أنهم يناشدون بضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.



وختم "هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا".

