الدفاع المدني بغزة: آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا نستطيع انتشالهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل إن طواقمنا لم تسلم من القصف الإسرائيلي.
وأضاف بصل في تصريحات صحفية أن آلاف الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولا يستطيعون انتشالهم.
وتابع "لا يمكننا التعامل مع الجثامين تحت الأنقاض في غزة وشمال القطاع."
وأكد أنهم يناشدون بضرورة إدخال طواقم وآليات لدعم جهاز الدفاع المدني بغزة.
وختم "هناك عجز واضح وكبير جدا في إمكاناتنا وآلياتنا".
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