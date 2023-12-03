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أكبر الأمهات الجدد في العالم.. سيدة أوغندية 70 عاماً تلد توأمين

12/3/2023 3:16:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنجبت امرأة، تبلغ من العمر 70 عاماً، في أوغندا توأمين بعد تلقيها علاجاً خاصاً بالخصوبة، ما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم.

وقالت شبكة "سى بى اس نيوز" الأميركية ، عن المتحدث باسم مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة في أوغندا، آرثر ماتسيكو، قوله إن "سافينا ناموكوايا" أنجبت صبياً وفتاة يوم الأربعاء الماضي عبر عملية قيصرية في المستشفى الواقعة بالعاصمة كمبالا بعد تلقيها علاج التخصيب في المختبر.


وأكد آثر ماتسيكو أن السيدة "بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن السيدة قد أنجبت في عام 2020 ابنة في نفس المستشفى عندما كانت في أواخر عقدها السادس.


ووصف الدكتور إدوارد تامالي العامل بالمستشفى عملية إنجاب الطفلين بأنها "إنجاز استثنائي".


وصرّحت الأم ناموكوايا حول ذلك قائلة "أنا في السبعين من عمري، وأعتبر ضعيفة وغير قادرة على الحمل والولادة أو رعاية طفل، ولكن جاءت معجزة التوأم".

لبنان 24

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