أكبر الأمهات الجدد في العالم.. سيدة أوغندية 70 عاماً تلد توأمين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنجبت امرأة، تبلغ من العمر 70 عاماً، في أوغندا توأمين بعد تلقيها علاجاً خاصاً بالخصوبة، ما يجعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم.
وقالت شبكة "سى بى اس نيوز" الأميركية ، عن المتحدث باسم مستشفى النساء الدولي ومركز الخصوبة في أوغندا، آرثر ماتسيكو، قوله إن "سافينا ناموكوايا" أنجبت صبياً وفتاة يوم الأربعاء الماضي عبر عملية قيصرية في المستشفى الواقعة بالعاصمة كمبالا بعد تلقيها علاج التخصيب في المختبر.
وأكد آثر ماتسيكو أن السيدة "بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن السيدة قد أنجبت في عام 2020 ابنة في نفس المستشفى عندما كانت في أواخر عقدها السادس.
ووصف الدكتور إدوارد تامالي العامل بالمستشفى عملية إنجاب الطفلين بأنها "إنجاز استثنائي".
وصرّحت الأم ناموكوايا حول ذلك قائلة "أنا في السبعين من عمري، وأعتبر ضعيفة وغير قادرة على الحمل والولادة أو رعاية طفل، ولكن جاءت معجزة التوأم".
لبنان 24
MENAFN03122023000208011052ID1107526931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.