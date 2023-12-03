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مقتل سائح ألماني بوسط باريس

12/3/2023 3:16:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن مهاجماً قتل سائحاً ألمانياً في هجوم بسكين وسط العاصمة باريس .

وأضاف الوزير، أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم بعد الاعتداء عليهما بمطرقة.
وأضاف: ((ألقت الشرطة القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس... لقي شخص حتفه وأصيب اثنان ... يرجى تجنب المنطقة)).


وقال الوزير إن المهاجم مدرج على قائمة المراقبة للأجهزة الأمنية الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.


يأتي الحادث الذي وقع مساء السبت في وسط باريس قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.

الشرق الاوسط


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