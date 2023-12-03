انتهاء التحذير من تسونامي في ساحل غرب اليابان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، انتهاء التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) والذي أصدرته لساحل غرب اليابان على المحيط الهادي، بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.
وشوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا في اليابان في وقت سابق، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.
وضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، أمس السبت.
البيان
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