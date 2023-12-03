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انتهاء التحذير من تسونامي في ساحل غرب اليابان

12/3/2023 3:16:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، انتهاء التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) والذي أصدرته لساحل غرب اليابان على المحيط الهادي، بعد الزلزال القوي الذي ضرب الفلبين.
وشوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا في اليابان في وقت سابق، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.


وضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، أمس السبت.

البيان


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