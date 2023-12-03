ندوة: 60 مليار دولار خسائر إسرائيل من حربها على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلصت ندوة نظمتها جامعة قطر إلى أن خسائر إسرائيل من حربها على غزة، ستتجاوز 60 مليار دولار.



وأكدت الندوة التي عقدت مساء أمس السبت، تحت عنوان "تداعيات حرب غزة.. تأثيراتها على السياسات الاقتصادية في دول المنطقة"، أن حجم الخسائر التي ستلحق بالاقتصاد الفلسطيني لا يقارن بأي حال بالخسائر التي يتكبدها وسيتكبدها الاحتلال الإسرائيلي.



وتناولت الندوة التي شارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين في جامعة قطر ومعهد الدوحة للدراسات العليا، الآثار الاقتصادية العميقة للحرب على غزة.



وقالت عميدة كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر الدكتورة رنا صبح، إن دورنا كمؤسسات أكاديمية في المنطقة يتمثل في إعداد مواطنين أكفاء، مسؤولين وصالحين لديهم الشجاعة والقدرة على الدفاع عن قضايا الأمة وكل القضايا العادلة في العالم.

من جهته، أوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور أيهب سعد، ضرورة تحليل الآثار الاقتصادية للحرب على غزة، مشددا على ارتباط الاقتصادين ببعضهما البعض وضرورة الانفصال عن هذه العلاقة المعقدة.



وأشار الدكتور سعد الى أن توقف الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة الأولى من العدوان أثر على القوة الإنتاجية والقوى العاملة بشكل كبير، مسببا أضرارا جسيمة على الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني.



بدوره، تحدث أستاذ العلاقات الدولية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، الدكتور أحمد جميل عزم، عن الآثار المتعددة الأبعاد للحرب من الجوانب الإنسانية والنفسية والاجتماعية والعائلية على حياة الإنسان، مشيرا إلى الخطط الإقليمية والدولية والآثار الاقتصادية للحرب.



من جانبه، بين أستاذ مساعد في الاقتصاد والمالية بجامعة قطر الدكتور جلال قناص، ضرورة إعادة الإعمار الاقتصادي في غزة، مؤكدا أن الندوة تتمحور حول الآثار الاقتصادية للحرب على غزة، مع التركيز بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية الفلسطينية في غزة قبل الصراع.



ولفت الى أبرز التحديات التي تواجه القوى العمالية وكذلك الاعتماد الاقتصادي على الاحتلال الإسرائيلي التي تسيطر على الموارد الأساسية مثل الكهرباء والمياه في كل من غزة والضفة الغربية.



وأكد الدكتور قناص أنه في البداية أوقفت هذه الحرب النشاط الاقتصادي داخل الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تقليل الإنتاج مع وقف العمال الفلسطينيين عن العمل وتكبد الطرفين أضرارا جسيمة، خاصة الاحتلال الإسرائيلي بسبب توقف العمالة وتعطيل الإنتاج.



وتابع، أن الأضرار الاقتصادية المحتملة والخسائر التي سيتكبدها الاحتلال الإسرائيلي لحربه على غزة، قد تصل إلى 60 مليار دولار، مع تحمل فلسطين عبئا أيضا بسبب التكاليف البشرية وإعادة بناء البنية التحتية وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

بترا